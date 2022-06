Estacionó su auto sobre una rampa, los vecinos la escracharon y se justificó de manera insólita: “No había lugar”

Una mujer bloqueó con su vehículo durante cuatro días una rampa que es utilizada por personas con discapacidad para descender desde la vereda al asfalto. Este viernes dio una insólita explicación de su accionar: “No había otro lugar en la calle para estacionar”.

Se trata de Zulema, la cual tiene 92 y vive en Buenos Aires. Ella señaló que “todos los vecinos dejan el auto ahí, y además en mi edificio no hay estacionamiento. Porque después de las 20, en la calle no hay otro lugar para dejarlo”.

Consultada por TN sobre si sabía que en el lugar donde estacionó su vehículo hay una rampa, Zulema respondió: “Yo a eso no le presto atención”.

La mujer además aseguró que cuando habló con la Policía les mostró que tiene al día todos los documentos del auto y también los personales.

Sobre el momento en que se dio cuenta de la infracción, dijo: “Fui a hacer compras y lo vi, y ahí empecé con todo el problema. Y en ese momento ya estaba toda la Policía en el lugar. Pero ninguno de mis vecinos me avisó”.

Zulema admitió que desconoce de cuánto es la multa y pidió “no ser violentos”. Fue después de que los vecinos le escribieron la palabra “RAMPA” con aerosol en una de las puertas del vehículo.

Además, la mujer desafió: “Si vienen esta noche van a ver a otro auto estacionado ahí. E incluso ahora hay otro vehículo estacionado ahí”.

La multa que deberá abonar la mujer.

Deberá pagar un gran monto

Al respecto de los más de 200 mil pesos que la mujer adeuda por infracciones similares, afirmó que “ahora me entero, pero bueno, tendré que pagar. Y les pido disculpas a las personas que tenían que pasar por la rampa y no pudieron hacerlo por mí, y trataré de no volver a hacerlo. ¿Qué más puedo hacer? No me puedo matar por esto”.

Las 19 multas fueron por la zona y por mal estacionamiento. Según el relato de los vecinos, no es la primera vez que la dueña del automóvil procede de esta manera. Hace un tiempo, estacionó sobre una rampa y dejó su vehículo más de 15 días en el lugar.