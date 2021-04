Estaba enferma en la cama, por error se le prendió la cámara en una clase virtual y se hizo viral

La pandemia por coronavirus obligó a profesores y estudiantes de primaria, secundaria y universidad a adaptarse a las clases virtuales. En virtud de esto, siempre surgió un temor entre los alumnos de que se prenda la cámara en un momento inesperado y pasar un papelón.

Esto le ocurrió a una joven llamada Lucía, quién atravesó por este incómoda situación y compartió su historia en las redes sociales volviéndose viral .

Twitter. Foto: Captura de pantalla

Según ella misma confesó, estaba enferma, en cama, pero decidió participar de una clase online. ¿El problema? Se le encendió la cámara Web.

“Yo: enferma en mi cama viendo las clases online. *se me enciende la puta cámara*. Procedo a realizar la suicidación”, escribió en su perfil, @luciapalma00.

El mensaje se viralizó y recibió más de 60 mil me gusta y dos mil RT. Que se suman a las 240 personas que ya habían visto a Lucía cometer el fallido en vivo, antes de que alguien le avisara que tenía la cámara encendida.

Por supuesto, fueron muchos los que transformaron el tuit inicial en un hilo, con anécdotas parecidas, pero también con consejos para evitar este tipo de accidentes.

Twitter. Foto: Captura de pantalla

“Por eso hay que tapar la cámara con un sticker”, sugirió Angy, aunque otra usuaria le contestó que a veces “te mandan a prender la cámara de vez en cuando e inesperadamente”.

“La cinta que salva siempre”, compartió Fabricio Cuenca.

Twitter. Foto: Captura de pantalla

En vez de una cinta, un post it o incluso uno de los múltiples accesorios que se venden para tapar las cámaras Web de las notebooks, @thedixtnt compartió un truco más tecnológico: “instala una webcam virtual que se vea siempre negra y la poner como predeterminada”.

Twitter. Foto: Captura de pantalla

Otra persona citó el tuit para compartir que si le hubiera pasado “estaba dormida sobre la mesa”.

Y aunque aparecer enferma y en la cama es un accidente digno de viralizarse, no es tan grave como lo que le pasó al diputado Juan Emilio Ameri. “Por lo menos no saliste chupando una teta como el diputadochupateta”, comentó Gringa.

Twitter. Foto: Captura de pantalla

Otro de los trucos, bastante sencillo pero que nadie compartió en Twitter, es tener una Webcam externa, que sirve tanto para notebooks como para computadoras de escritorio. ¿La ventaja? Si no la vamos a usar la podemos dejar desenchufada o, si no queremos tener que conectarla cada vez, orientarla hacia otro lado así, si se prendiera por accidente, no nos dejaría expuestos.

El tema de tapar las cámaras de las portátiles también puede tener consecuencias. En julio de 2020, Apple informó que los accesorios que cubren las lentes de las MacBooks podían dañarlas. Por ese motivo la firma californiana recomienda que la protección no supere los 0.1 milímetros de espesor, en el caso de las MacBook. La alternativa es la misma que le dieron a la mujer del tuit viral: cinta, pero con poco pegamento para que no deje residuos en la cámara.