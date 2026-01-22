22 de enero de 2026 - 13:14

Esta planta repele mosquitos en interiores y casi no necesita sol

En jardín y jardinería, cada vez más plantas de interior se usan para ahuyentar mosquitos sin químicos y con muy poca luz natural.

Por Ignacio Alvarado

La menta no necesita sol directo para crecer con fuerza. En jardinería doméstica se la valora porque tolera luz indirecta, rincones frescos y macetas chicas. En el jardín interior, su aroma intenso actúa como una barrera natural que resulta molesta para los mosquitos.

El secreto de esta planta está en sus aceites esenciales. La menta libera compuestos volátiles como el mentol, que interfieren en el sistema sensorial de los insectos. En jardinería, esto se conoce como efecto repelente pasivo: no los mata, pero los mantiene alejados.

A diferencia de otras plantas repelentes que exigen sol pleno, la menta se adapta a interiores luminosos sin exposición directa. En el jardín del departamento, alcanza con ubicarla cerca de ventanas, puertas o pasillos donde suelen concentrarse los insectos.

Además, su crecimiento rápido permite renovar hojas con frecuencia, potenciando su aroma y su función dentro de la jardinería hogareña.

Qué dicen los especialistas y estudios botánicos

Recién en este punto aparecen los especialistas. Investigaciones de universidades latinoamericanas y publicaciones de agronomía aplicada destacan que especies del género Mentha presentan propiedades repelentes moderadas pero constantes en ambientes cerrados.

Desde el INTA explican que estas plantas son especialmente útiles en interiores porque no dependen del sol para producir aceites esenciales. En jardinería, se recomienda estimular el follaje con podas suaves, ya que al cortar hojas se intensifica la liberación aromática.

Ensayos realizados en viviendas urbanas mostraron una menor presencia de mosquitos en habitaciones con menta activa, comparadas con espacios sin plantas.

Cómo cuidarla para que sea efectiva todo el verano

En jardín interior, la menta necesita riego regular pero sin encharcar. En jardinería, el error más común es excederse con el agua. Un sustrato liviano y una maceta con buen drenaje son clave.

Tolera bien temperaturas altas, aunque agradece ambientes ventilados. No requiere fertilizantes complejos: un aporte mensual de compost o humus es suficiente para mantener la planta vigorosa.

Así, simple de cuidar y fácil de conseguir, la menta se consolida como una de las plantas más prácticas para quienes buscan un interior fresco, aromático y con menos mosquitos, sin recurrir a productos químicos.

