Esta es la razón por la que te aparecen granos en la espalda y cómo podés solucionarlo

Los granos en la espalda son más frecuentes de lo que se cree. Suelen aparecer cuando los poros se obstruyen por exceso de sebo, sudor o células muertas . A diferencia del rostro, la piel de la espalda es más gruesa y tiene más glándulas sebáceas, por lo que los brotes pueden ser más grandes, profundos y dolorosos.

Esto le pasa a tu piel si te duchás con agua muy caliente, según una dermatóloga

Cuál es la enfermedad de la piel que triplica las chances de sufrir depresión: hay diagnóstico gratis en Mendoza

Aunque no representan un riesgo para la salud , su presencia puede generar incomodidad y afectar la autoestima. Entre los factores más comunes están los cambios hormonales (típicos de la adolescencia o el ciclo menstrual), el estrés, el uso de ropa ajustada o de tejidos sintéticos, y la falta de higiene después de entrenar.

También influyen ciertos productos cosméticos que tapan los poros o dietas ricas en carbohidratos y lácteos. En los hombres, el acné es aún más frecuente por el nivel de testosterona, que estimula la producción de grasa en la piel .

Cuando la piel produce más sebo del necesario , este se mezcla con el sudor y la suciedad, bloqueando los poros y generando inflamación. Si además se suman bacterias o fricción constante, como la que provocan mochilas o camisetas ajustadas, los brotes se multiplican.

Dormir poco, una alimentación desequilibrada o el estrés crónico también alteran el equilibrio natural de la piel. De hecho, los expertos coinciden en que el cortisol, la hormona del estrés, estimula las glándulas sebáceas y favorece la aparición de granos.

Acné. Fuente: Canva Acné. Fuente: Canva

En algunos casos, los brotes pueden deberse a afecciones médicas como el síndrome del ovario poliquístico o al consumo de ciertos medicamentos, por lo que siempre es recomendable una consulta dermatológica si los granos son persistentes o dolorosos.

Cómo eliminar los granos en la espalda

La clave está en una rutina constante de limpieza, exfoliación suave e hidratación adecuada. Ducharse después de hacer ejercicio, usar geles sin fragancias ni aceites comedogénicos y elegir ropa holgada de algodón son los primeros pasos para prevenirlos.

Los productos con ácido salicílico o ácido glicólico ayudan a controlar el exceso de grasa, eliminar células muertas y mejorar la textura de la piel. En casos leves, se recomiendan sprays corporales o geles exfoliantes con estos ingredientes. También es importante no manipular los granos ni aplicar cremas muy espesas o aceitosas, ya que pueden empeorar la obstrucción de los poros.

Si el problema es más severo, los dermatólogos pueden indicar tratamientos con peróxido de benzoilo o medicación oral. Además, no hay que olvidar el protector solar, ya que el sol puede irritar la piel y dejar manchas o cicatrices.

Cuidar la piel, más allá del acné

Eliminar los granos en la espalda no se trata solo de estética, sino de salud y bienestar. Mantener una rutina constante, dormir bien y cuidar la alimentación son tan importantes como los productos que se usan.

El acné corporal puede tardar en desaparecer, pero con paciencia, constancia y hábitos saludables, la piel vuelve a su equilibrio natural. Lo importante es entender que el bacné tiene solución y que no define a nadie, con el cuidado adecuado, la piel sana siempre vuelve.