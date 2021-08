Era maestra especial, renunció a dar clases y gana una fortuna subiendo fotos y videos a OnlyFans

Courtney Tillia es una reconocida docente estadounidense que abandonó las aulas para probar suerte en otros rubros, y mal no le fue ya que se ha convertido en una estrella mundial.

Se trata de una maestra de educación especial que saltó de la educación a la producción de contenido para adultos a través de la plataforma paga. De esta forma, la mujer pasó de tener el sueldo de una trabajadora de la educación a ganar entre 20 mil y 100 mil dólares por mes , con alrededor de 18,000 suscriptores.

Tillia, que solía enseñar a niños con necesidades especiales en Arizona, cambió su tiza y sus planes de lecciones por corsés y sesiones de fotos hot. Casada y madre de cuatro hijos, hizo un drástico cambio de carrera porque no le pagaban lo suficiente como educadora.

No obstante, la influencer ahora se enfrenta a una encrucijada: la plataforma que le dio la fama anunció que a partir del próximo 1 de octubre no admitirá material pornográfico. Esta novedad supone un duro golpe para Courtney, quien construyó su carrera con material erótico.

Sin embargo, la docente confirmó que no volverá a las aulas: Courtney dice que está confundida acerca de qué será exactamente prohibido , pero está segura de que serán malas noticias para ella y otras personas que ganan mucho dinero vendiendo fotos desnudas y pornografía en OnlyFans, según detalló Clarín.

“Cuando era maestra, mi familia realmente tenía problemas económicos”, dijo Tillia hace un tiempo a The New York Post. “OnlyFans me permite la libertad financiera. Puedo proporcionar todo lo que mi familia necesita y más “.

“Había estado enseñando a estudiantes con necesidades especiales en una escuela alternativa en Phoenix durante seis años”, detalló y agregó que “De repente me encontré en un lugar realmente oscuro. Estaba comenzando a odiar mi trabajo y esa oscuridad comenzó a extenderse a otras áreas de mi vida”.

Con el apoyo de su esposo Nick, renunció a la docencia en 2016. Luego hizo la transición al modelaje de culturismo y fitness. Durante una sesión de fotos de modelaje, se quitó la ropa y a partir de allí comenzó una nueva carrera.

“Al principio estaba nerviosa”, dijo. “Pero una vez que comenzamos, me sentí tan liberada y libre. Finalmente me sentí como yo misma de nuevo”.

Courtney dice que la cuarentena por coronavirus la ayudó financieramente: “He estado ganando aún más dinero durante la pandemia porque la gente estaba atrapada en casa y quería disfrutar de mi contenido”.

Ella dice que es una “trabajadora sexual” y agregó: “No me avergüenzo de eso”.