En redes reaccionaron a la anulación del juicio de Thelma Fardín contra Juan Darthés

Tlema Fardín he informó el martes que la Justicia de Brasil anuló el juicio que le había iniciado a Juan Darthés. Según explicó la actriz, fue porque consideraron que no hay jurisdicción ya que el supuesto delito ocurrió durante una gira teatral en Nicaragua cuando la actriz era menor de edad.

Fardín compartió un video en su Instagram donde comentó la situación y fue tajante: “Es injusto que una víctima tenga que saber de tantos tecnicismos. El mensaje hoy es la impunidad, porque viajé a Nicaragua y ahí dijeron que había que juzgarlo. Después este tipo se fue prófugo a Brasil, donde dijeron que tenían jurisdicción para juzgarlo”.

Más adelante, resaltó que “después de que la Justicia me escuchó a mí, escuchó a un montón de testigos. Eso significa un nivel de revictimización violento. ¿Todo lo que hice entonces fue para nada, para que hoy tres tipos digan: ‘No, no hay jurisdicción’, cuando un juez ya se había expedido sobre el tema?”, explicó.

“Sabíamos que nos íbamos a encontrar con piedras en el camino, pero no así de raras”, y cuestionó: “Hasta qué punto llega el poder y la influencia para que sobre un juicio que ya estaba iniciado y en su etapa final... evidentemente no quieren que se juzgue”, argumentó la artista.

En redes apoyaron y criticaron a Thelma Fardín por el juicio contra Darthés

A pocas horas de que se conociera la noticia de la anulación del juicio, el nombre de Thelma Fardín fue tendencia en Twitter. La artista recibió el apoyo de muchos usuarios, pero también fue duramente criticada y hay quienes aún sostienen que la actriz “miente”.

“Alguien le cree a Thelma Fardín ??? La hermana ya sabemos que NO”, “Al final todo ese montaje que armaron con Thelma Fardín era todo mentira. Ahora que Darthés les haga juicio a todos los medios y se vuelva millonario. Sería hermoso ese final”, “Thelma Fardín vas a tener q buscar un “trabajo”, fueron algunos comentarios en contra para la actriz.

Tweets a favor y en contra de Thelma Fardín.

Tweets a favor y en contra de Thelma Fardín.

Tweets a favor y en contra de Thelma Fardín.

Y se sumó al de otro usuario que escribió: “¿Quién va a pagar a Juan Darthés el daño que le ocasionó Thelma Fardin? Se anuló el juicio por no existir Jurisdicción y resulta que en Nicaragua NO es delito la relación sexual con una mujer de 16 años si es consentida y no hubo violación. Anda consiguiendo un abogado Thelmita”.

Pero también hubo mensajes de apoyo para la actriz que denunció públicamente a Darthés en 2018. “Estoy a punto de cortarme los dedos para no responder la cantidad de barbaridades que estoy leyendo respecto de lo de Thelma Fardin y Darthes. Lo machista que es el mundo en el que vivo, por favor. Qué asco”, escribió una mujer.

“El caso de Thelma Fardin fue un antes y un después para muchas mujeres ,que a partir de su confesión, se animaron a hablar. La suspensión de juicio deja en evidencia , una vez más, que la justicia es patriarcal, y que todavía queda mucho por hacer”, escribió otra mujer que se sintió identificada con ella.

Tweets a favor y en contra de Thelma Fardín.

Tweets a favor y en contra de Thelma Fardín.