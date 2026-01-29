29 de enero de 2026 - 16:44

En menos de 5 minutos: cómo mantener y mejorar la limpieza de tus auriculares

La limpieza de tus auriculares no sólo impacta en su vida útil, también es clave para cuidar la salud de tus oídos.

El uso cotidiano de auriculares se volvió parte de la rutina de millones de personas que los emplean para trabajar, entrenar o disfrutar de música y contenidos digitales. La limpieza adecuada se realiza mediante procedimientos simples que no requieren herramientas complejas y debe incorporarse como hábito regular.

Por qué mantener la limpieza de los auriculares

Mantener los auriculares limpios no solo impacta en la calidad del sonido, sino también en la salud auditiva. La acumulación de residuos crea un ambiente favorable para la proliferación de bacterias y hongos, lo que incrementa el riesgo de otitis externa, irritación o picazón en el oído. Además, la suciedad puede obstruir las salidas de sonido y provocar fallas en el funcionamiento, acortando la vida útil del dispositivo.

Materiales necesarios

- Paño de microfibra limpio

- Alcohol isopropílico al 70 %

- Agua tibia

- Jabón neutro o suave

- Cepillo de cerdas suaves y secas

- Aire comprimido a baja presión (opcional)

- Estuche limpio y seco para guardado

Paso a paso para limpiar auriculares inalámbricos

- Apagá los auriculares y asegurate de que estén desconectados de cualquier dispositivo antes de comenzar la limpieza.

- Retirá las almohadillas de silicona si el modelo lo permite.

- Lavá las almohadillas con agua tibia y jabón suave, frotando con los dedos para remover restos de sudor o cerumen.

- Enjuagá bien las almohadillas y dejalas secar completamente al aire, sin usar calor ni volver a colocarlas húmedas.

- Limpiá el cuerpo del auricular con un paño de microfibra apenas humedecido.

- Para desinfectar, aplicá alcohol isopropílico al 70 % sobre el paño y pasalo suavemente por la superficie externa, sin mojar en exceso.

- Usá un cepillo de cerdas suaves y secas para retirar polvo o suciedad de las mallas que cubren los altavoces.

- Revisá los pequeños orificios por donde sale el sonido y eliminá restos con el cepillo seco o con aire comprimido a baja presión, siempre desde afuera hacia afuera.

- Evitá el uso de objetos punzantes, hisopos mojados o líquidos directos sobre los altavoces.

- Esperá unos minutos para asegurarte de que no quede humedad antes de volver a colocar las almohadillas.

