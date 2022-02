En el día del amor, Maru Botana mostró el paso de sus ocho embarazos en su cuerpo

La famosa pastelera aprovechó San Valentín para hablar sobre el amor que tiene hacia su familia. En particular sus hijos. Maru Botana gestó 8 bebés. El más grande nació dos años después de que la famosa se casara con el ingeniero Bernardo Solá. Entre 1999 y el 2012 Maru dedicó gran parte de su esfuerzo físico a gestar sus hijos. Y los cambios quedaron marcados en su panza.

Lejos de taparla o de operarse ella decidió mostrarse junto a su hija Sofía, en la playa con una bikini negra. Y dedicó un largo y tierno mensaje para sus amores.

Feliz Maru mostró el paso de los embarazos por su cuerpo.

“Hoy es el día de los enamorados❤️ y estos son todos mis amores, mis amores de la vida, mis amores que amo cada día mas y a todos hasta el infinito y mas allá. Este es mi festejo y estoy orgullosa de festejarlo mirándolos, escuchándolos y tratando de lograr la felicidad de cada uno. No es fácil para nada y a veces me rindo, pero nunca renuncio y siempre como buena leonina darle todo, todo por esta familia hermosa que hicimos con Bernie”, inició.

“Si hace ya unos años que nuestro amor lo pudo todo y lo sigue haciendo, y aunque no todo sea como de cuentos y la vida te presente obstáculos... nosotros dos juntos mirándonos cara a cara sabemos que sin amor no lo hubiéramos logrado. Viva el amor en todas su formas y gracias Ber por haberme cumplido mi sueño❤️aunque alguna que otra vez te engañe... ¡Feliz dia para todos jajajja que no se malentienda con los embarazos!”, remató ella.

Su publicación recibió miles de “me gusta” y comentarios de todo tipo, en particular de personas que la apoyan por la gran familia que ha formado.

La triste partida del hijo de Maru Botana

En septiembre del año pasado se cumplieron 13 años desde la partida de Facundo, el bebé de Maru Botana que falleció de muerte súbita. En ese momento ella lo recordó con un doloroso mensaje. “Te miro y te pienso y te imagino. Miles de sentimientos se me vienen. Siempre te extraño y aunque mi mochila de piedras ya no pese tanto, está ahí”, comenzó diciendo la cocinera.

“Hoy es mi día especial. Hace 13 años que te fuiste y aunque aprendí a convivir con tu ausencia, una parte de mi corazón se fue con vos. Sé que estás, con nosotros y que sos nuestro angelito, y hoy entiendo más claramente tu misión aquí abajo”, agregó Maru.

El emotivo posteo de Maru Botana con el que recordó a su hijo Facundo

“¿Cuántas veces pensé que podía volver a verte? Qué sé yo... Quizás una pavada, pero me diste algunas señales. Me quedé con ganas de abrazarte y besarte, de sentirte. Y te mentiría si te digo que entiendo tu partida”, reconoció la mediática.

“De nada servía si la que seguía era otra Maru, otra mamá, otra mujer, y aunque me costó mucho, pero mucho, creo hoy lo logré... Y también aprendí a agradecer lo que tengo, a agradecer por mi gran familia, tus hermanos, esa tribu tan linda que son”.

“¿Sabés qué Facu? Estás ahí entre ellos, les dejaste un amor increíble. Son todos distintos, pero se cuidan y se respetan un montón, se quieren muchísimo y siempre están unidos para ayudarse. Estás ahí en miles de situaciones en alerta”, reflexionó.

Maru Botana. Foto web.

“El dolor tan grande de tu partida me hizo dar cuenta de que si había podido soportarlo era porque tenía que seguir, pero no quieta sino bien activa y haciendo fuerza. Y acá estoy Facu, agradecida a la vida que me ha dado tanto”, agregó Maru Botana antes del final.