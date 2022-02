Elizabeth Vernaci rompió el silencio y habló de su pelea con Jorge Rial: “No esperaba ese maltrato”

Este jueves trascendió que Elizabeth Vernaci y Jorge Rial mantuvieron una feroz discusión en los pasillos de Radio 10, donde se dijeron de todo y que terminó con el enojo de la propia conductora.

“No te esperás el ninguneo y maltrato de alguien que te conoce”, remarcó Vernaci en diálogo con LA NACION. Recordemos que todo comenzó cuando Vernaci se enteró que Rial estaría al frente del ciclo televisivo “Sobredosis de TV”, un programa que hasta el año pasado era conducido por “La Negra”.

.

Sobre esto, la animadora recalcó la “falta de códigos” de Rial, al no avisarle que se transformaría en la nueva cara del ciclo que la conductora abandonó a fines del año pasado.

.

“El canal tiene todo el derecho a elegir, pero me llama la atención que Rial, que está en el mismo multimedio que nosotros, y al lado, no nos haya dicho nada ni a Juan ni a mí, pero capaz que se olvidó”, comentó Vernaci, que luego agregó: “Como compañero tenés que avisar... Sobredosis anda solo, es la edición, es un programa que está buenísimo”, concluyó.

Por otra parte, otro de los que no seguirá en ese programa es Juan Di Natale, que respaldó a Vernaci: “Pienso igual que la Negra pero considero que no soy yo el que debe hablar en este caso, debe hacerlo el canal y Rial”, expresó.

Recordemos que Rial conduce en Radio 10 Argenzuela, y ahora será el único conductor de Sobredosis de TV, todos los sábados de 21 a 22.30, a partir del 5 de marzo. Por su parte, Vernaci conduce La Negra Pop en POP 101.5, y ambos forman parte del Grupo Indalo.

Por lo pronto se sabe que Vernaci evalúa mandar una carta documento al ex Intrusos por el maltrato y violencia recibida cuando, entre otras cosas, Rial la increpó: “Yo te puedo decir lo que quiera, ¿quién sos? Vos no sos nadie, te digo lo que se me canta el culo”.