Dos albañiles estaban trabajando en una obra cuando uno de ellos se dio cuenta que su compañero había cometido un chistoso error y decidió filmar el momento que luego se viralizó en las redes.

“Bueno, acá estamos. Acá está el cemento preparado”, relata el que filma el video. “Los ladrillos, tenemos todo. Con el señor Cabezón, gran albañil que hay acá en la obra”, relata irónicamente.

“Fíjense cómo está terminando todo esto”, dice y, enfoca a su compañero rodeado de ladrillos sin ningún lugar para salir. “Eh, cabeza. Una consulta. ¿Por dónde vas a ir? ¿La puerta dónde la hiciste?”, le pregunta a su amigo que en ese momento se da cuenta que se ha quedado encerrado.

Un albañil cometió un chistoso error y quedó encerrado entre ladrillos. Gentileza | Google

“La c. de tu hermana pelotud..., ¿por qué no me dijiste antes? ¿Y ahora?”, responde enojado, mientras el otro se ríe.

El video subido a TikTok, fue reproducido unas 1.200.000 millones de veces y consiguió más de 160 mil likes. También se replicó en Twitter y Facebook.