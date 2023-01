El video de Sofía “Jujuy” Jiménez infraganti a los besos con el polista Bautista Bello

Sofía “Jujuy” Jiménez fue filmada a los besos con su expareja, el polista Bautista Bello, que la llevó a confirmar la reconciliación definitiva, a más de un año de haberse separado.

Tras más de un año de relación, en abril del 2022, Sofía Jujuy Jiménez y Bautista Bello habían confirmado que ya no estaban en pareja.

Sofía "Jujuy" Jiménez y Bautista Bello.

“La realidad es que tenemos proyectos distintos y yo quiero irme a vivir afuera”, dijo ella en su momento sin dar más explicaciones.

Luli Fernández agregó información sobre esa separación. “La realidad es que ellos tenían una relación superlinda, pero quien decide concluir y terminar la pareja es Sofía”.

Luego, Sofía estuvo dando vueltas por el mundo, con distintos trabajos en España, Países bajos y hasta en Qatar, alentando a la Selección en el Mundial de fútbol.

Tras la Copa del Mundo, la joven se fue a Punta del Este, “combinando un poco de descanso y un podo de trabajitos”, afirmó.

Desde Uruguay, charló con Ángel de Brito para LAM y le mostraron imágenes en que se la podía ver a ella de frente a los besos con un hombre.

Tras un par de minutos sin revelar su identidad, se confirmó que es el polista Bautista Bello. “Necesitaba una pausa en mi vida, por eso me tomé ese viaje”, empezó a explicar “Jujuy”.

El beso infraganti de Sofía y Bautista

“Como que también necesité desintoxicarme de la tele, del mundo, de la vida. Quiero viajar, me quiero ir y reencontrarme y eso hice, viajé sola y un día iba a un lado, otro día a otro, y hacía gente nueva y la verdad que me hizo muy bien”, explicó sobre las razones de la separación.

Durante el Mundial, contó que allí se gestó la reconciliación: “Estando en Qatar un día me cruzo a unos amigos de él, se me acercan y me saludan y lo llamé por teléfono, videollamada”.

Desde Qatar, Sofía "Jujuy" Jiménez festejó el triunfo de la Selección en corpiño celeste y blanco.

“Y fueron dos horas y media hablando, de la nada. Y terminamos diciendo que cuando vuelva nos tenemos que ver. Y desde que nos vimos no nos pudimos separar”, agregó.

“Ah, muy buen sexo”, continuó De Brito, ante lo cual ella asintió con la cabeza. “Bueno, y además su corazón”, añadió Sofía, para luego decir “tengo a toda la familia de Bauti después”.