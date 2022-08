El video de la sorpresiva actuación que hizo Benjamín Vicuña en “¿Quién es la máscara?”

Benjamín Vicuña se sumó al nuevo reality, “Quién es la máscara”, y sorprendió con su desconocida faceta. Al igual que la China Suárez, el actor participó en la versión chilena de este programa en la que distintas figuras cantan frente a un jurado, llamado como investigadores, que no conoce su identidad, gracias a un particular disfraz que los oculta.

Lo cierto es que Vicuña hizo su actuación abajo de un traje de “escoba” en el que sorprendió a los magistrados con una interpretación de De música ligera, de Soda Stéreo. Finalmente, el artista fue eliminado del certamen pero antes dio a conocer su identidad ante los jurados.

Benjamín Vicuña, en La Máscara, de Chile.

Aunque las imágenes trascendieron en estos días, Benjamín Vicuña fue parte de este programa en diciembre del año pasado, según Caras.

Quién es la máscara: el reality participaron la China Suárez y Benjamín Vicuña

Quien, además de Benjamín Vicuña, participó de Quién es la máscara en su versión uruguaya fue la China Suárez.

La actriz, que se abre camino en la música, sorprendió con su disfraz de helado y cantó Let It Be de The Beatles.

Este reality es una adaptación del formato surcoreano en el que diferentes figuras se enfrentan a los “investigadores” haciendo sus interpretaciones y ellos deberán adivinar de quién se trata al final de la presentación.

En el primer ciclo uruguayo, el desenmascarado fue Cristian Castro. Luego, el humorista español Arturo Valls y en tercer lugar le tocó el turno a Cristian Cebolla Rodríguez, exfutbolista de la selección uruguaya y de Independiente.

La China, en tanto, participó de la cuarta entrega y fue ella misma quien compartió imágenes de su desempeño como Helado.