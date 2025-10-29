El vegetal que mejora la memoria y ayuda a dormir mejor, según los nutricionistas

Las verduras pueden ser un poderoso alimento para la salud del cerebro y el descanso; los expertos revelan los trucos para aprovechar sus beneficios naturales.

La salud cerebral depende tanto del descanso como de la nutrición. Por eso, los especialistas en alimentos destacan el rol de ciertas verduras que aportan compuestos esenciales para la concentración y el sueño. Los trucos para mantener la memoria activa y dormir profundamente muchas veces se esconden en lo que ponemos en el plato cada día.

Diversas investigaciones del National Institute on Aging y la Harvard T.H. Chan School of Public Health confirman que una dieta rica en vegetales verdes puede mejorar la función cognitiva y reducir los despertares nocturnos. Según un estudio publicado en Neurology, las personas que incorporan estos nutrientes tienen un cerebro “4 años más joven” que aquellas que no lo hacen, lo que demuestra el fuerte impacto que la alimentación tiene en el rendimiento mental y emocional.

La espinaca es el vegetal que más atención recibe de los nutricionistas por sus efectos sobre la memoria y el sueño. Este alimento contiene altos niveles de magnesio, hierro, ácido fólido y vitaminas del grupo B, fundamentales para la transmisión nerviosa y la regulación del sueño. El magnesio, en particular, favorece la relajación muscular y ayuda al cuerpo a producir melatonina, la hormona que induce el descanso profundo.

Trucos simples para aprovechar sus beneficios Un truco recomendado por especialistas en salud consiste en consumir la espinaca cocida suavemente o en batidos nocturnos, combinada con banana o avena, para maximizar la absorción de magnesio. También se aconseja ingerirla junto a fuentes de vitamina C —como el limón o la naranja—, que potencian la absorción de hierro y mejoran la oxigenación cerebral. De esta manera, se logra un efecto doble: una mente más alerta durante el día y un sueño más reparador durante la noche.

La ciencia continúa explorando cómo los alimentos vegetales influyen en el bienestar emocional. La espinaca, con su perfil nutricional equilibrado, se consolida como una de las verduras más completas para quienes buscan trucos naturales de autocuidado. Incorporarla a diario no solo fortalece la memoria, sino que también ayuda a mantener un ritmo circadiano saludable, clave para una salud integral.