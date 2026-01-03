Olvidate de los químicos costosos y las horas de refregar. Con elementos que ya tenés en tu casa, podés mantener el agua cristalina durante todo el verano.

El truco definitivo y otros secretos para dejar tu pileta impecable en minutos sin gastar de más

Mantener la pileta limpia suele ser sinónimo de esfuerzo y un presupuesto abultado en productos de mantenimiento. Sin embargo, existe un truco casero que se volvió viral por su eficacia para eliminar una de las suciedades más molestas: la grasa superficial y las manchas de protector solar.

El truco definitivo Parece una broma, pero la ciencia detrás es simple. Los protectores solares, el bronceador y los aceites corporales dejan una película grasa en la superficie del agua que el cloro no siempre puede disolver.

Cómo aplicarlo: Simplemente lanzá dos o tres pelotas de tenis a la pileta y dejalas flotar durante unas horas (o toda la noche).

Por qué funciona: El material de fieltro de la pelota tiene la capacidad de absorber los aceites y grasas que flotan en el agua, evitando que se peguen en los bordes y formen esa clásica línea oscura. Limpieza pileta Desinfectá con bicarbonato de sodio Si querés evitar el exceso de químicos que irritan los ojos, el bicarbonato es tu mejor aliado para equilibrar el pH y limpiar las paredes.

Limpieza de bordes: Armá una pasta con bicarbonato y un poco de agua. Pasala con una esponja por la línea de flotación; verás cómo el sarro desaparece sin esfuerzo.

Agua clara: Ayuda a mantener la alcalinidad del agua, lo que potencia el efecto del poco cloro que uses. El secreto de la red y el "calcetín"

Si tu skimmer no llega a atrapar las partículas más finas de polvo o insectos pequeños, usá este hack:

Envolvé la red de limpieza o el canasto del skimmer con una media de mujer (panty) vieja .

La trama ultra fina atrapará el polvillo que normalmente vuelve a la pileta, dejando el agua con un brillo de espejo en tiempo récord. Limpieza pileta Recomendaciones finales para ahorrar Cubrí la pileta: Una lona simple reduce la evaporación del agua en un 70% y evita que caigan hojas.

Filtrado inteligente: Es mejor filtrar 2 horas a la mañana y 2 a la tarde que 4 horas seguidas.