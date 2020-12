El test de la amistad que es furor en las redes: vas a saber qué tipo de amigo sos

Está comprobado que las personas más felices son las que tienen personas en las que pueden confiar sus problemas, compartir sus momentos felices y disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Algunos tienen la gracia de encontrar dentro de la familia a esos confidentes, pero otros sienten a personas ajenas a su círculo familiar como parte de su familia.

Así es que los amigos forman una parte muy importante de la vida de los seres humanos. También es cierto que en la medida que pasa transcurren los años la cantidad de los mismos no es lo que importa, sino la calidad de amistad que se construye.

Es por eso que en este caso vas a tener la oportunidad de descubrirte a vos mismo y ver qué clase de amigo sos, ya que siempre hay cosas para mejorar y brindar lo mejor. De eso se trata también madurar, aportar nuevas cosas aprendidas a la vida para que las relaciones sean más saludables.

Este sencillo test es tan preciso que ha dado la vuelta al mundo en las redes y causó furor en la web. Se trata de un nuevo desafío psicológico de Namastest que propone elegir un tipo de amistad, algo que te permitirá conocer más de vos mismo, según publica Radio Mitre en su portal de noticias.

Según la imagen es posible definir las amistades de la siguiente manera.

Gentileza

1. Amistad emocional: sos de las personas que puede hablar de todo con tus amigos, sin importarte en nada lo que piensen de vos. Tus sentimientos más profundos salen de allí.

2. Amistad de hermanos: dicen que los amigos son la familia que no elegimos, pues este podría ser tranquilamente el caso. Leal y compañero.

3. Intelectual: es un momento ideal para debatir ciertas ideas y conceptos, además de planificar cosas a futuro, y ellos sin dudas que lo entenderán.

4. Independiente: tienes el vínculo perfecto con tus amigos, en donde encuentras un lugar para estar en armonía y sin prejuicios. No importa cuántas veces los veas, todo estará bien.

5. De por vida: estuvieron allí desde cuando eras muy pequeño y lo seguirán estando a lo largo del tiempo, no importa los cambios que ocurran.

6. De la tribu: es “la banda de tu calle”. No hay círculo que tenga mayor protección que este, y cada uno de los miembros se siente a salvo aquí dentro. Conseguirás apoyo en todo lo que desees.

7. Humorística: dicen que la risa hace bien al alma, y en este grupo de amigos sin duda que eso no te faltará. Manejar los mismos códigos es más que importante.

8. Aventurera: son importantes para compartir nuevas experiencias y aventuras. Antes que irte solo, mejor viajar acompañado por esa gente que no falla nunca.

Es posible que al leer las anteriores definiciones comprendas un poco mejor cómo funciona tu grupo de amigos y no te dé tanta ansiedad notar que se reúnen poco porque casi no encuentran espacios en el calendario o bien no tengas un solo grupo sino varios o abandones ciertos grupos porque ya no comparten los mismos intereses o sean unidos de por vida. Lo cierto es que de cualquier manera está bien, lo importante es compartir con quienes uno se siente cómodo y pueda tener un espacio de contención y respeto.