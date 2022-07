El secreto mejor guardado de Sofía Vergara: es fanática de los alfajores argentinos

La actriz Sofía Vergara filmó el último capítulo de lo que será la serie de Netflix, “Griselda” y lo festejo de la mejor manera: comiendo unos ricos alfajores argentinos.

La artista subió a su Instagram Storie una serie de fotos y videos despidiendo a sus compañeros de rodaje y curiosamente en dos de las imágenes se ven cajas de alfajores nacionales.

Sofía Vergara amante de los alfajores argentinos.

En la primera historia Sofía escribió junto “Im going to miss u my fake sons!!!” (Los voy a extrañar mis hijos falsos), y en la foto se puede ver un portaretratos apoyado en cajas de alfajores muy conocidos de nuestro país.

Sofía Vergara se despidió de las filmaciones de "Griselda"

En la segunda postal agregó junto a la imagen de una torta que está sobre otra caja de golosinas argentinas. “Last day on the Griselda set!!!”, haciendo referencia al último día en el set de “Griselda”, la serie que se podrá ver en Netflix.

De qué se trata la nueva serie protagonizada por Sofía Vergara

Netflix anunció el estreno en su plataforma de una nueva serie: “Griselda”. La misma, contará la historia de Griselda Blanco, una famosa narcotraficante colombiana, que será encarnada por Sofía Vergara. También se podrá ver el debut como actriz de Karol G. La producción aun no tiene fecha de estreno.

La producción original de la plataforma de streaming se basa en la historia de la apodada “Viuda Negra” y “La Madrina de la Cocaína”. , quien estaba detrás de uno de los cárteles más peligrosos de Colombia. Mostrará como su particular personalidad y encanto la convirtió en una líder del negocio.

Sofía Vergara

“Griselda” contará con la dirección de Sofía Vergara y Andrés Baiz, este último, participó en el equipo creativo de la exitosa serie “Narcos”.

En tanto, Karol G interpretará a Carla, una joven que trabaja junto a la líder del cartel y que traslada la droga de Colombia hasta Estados Unidos.

¿Quién fue Griselda Blanco?

Nacida el 15 de febrero de 1943 y conocida como la Madrina de la Cocaína o la Reina del Narcotráfico, Griselda Blanco Restrepo fue líder del cártel de Medellín y pionera en el tráfico de drogas y la cocaína, con sede en Miami, desde los 80 y hasta principios de la década de 2000.

Se calcula que fue responsable de hasta 200 asesinatos mientras transportaba droga desde Colombia a los Estados Unidos. En su apogeo y notoriedad, Blanco fue una de las mujeres más ricas y peligrosas del mundo. Se convirtió en la primera mujer criminal multimillonaria de la historia.

Sofía Vergara será Griselda Blanco en la nueva serie de Netflix.

Con 69 años, Blanco llevaba una vida de bajo perfil desde su deportación de Estados Unidos, ocurrida en el 2004. Pero la noche del 3 de septiembre de 2012 murió tras recibir dos disparos, uno en la cabeza y otro en el hombro, efectuados por un motociclista en Medellín, Colombia. Estaba comprando en una carnicería: se llevaba mercadería por valor de 150 dólares. El joven pistolero se bajó del vehículo afuera de la tienda, ingresó, sacó su pistola, le disparó a la mujer, y regresó sin apuro a su moto para luego desaparecer en la ciudad.