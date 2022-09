El sabio consejo de Carlitos Balá a los chicos: “En lugar del chupete, hay que sacar el celular”

Falleció a los 97 años Carlitos Balá, el querido humorista, actor y animador infantil estaba internado desde el jueves por la noche en el Sanatorio Güemes de la Ciudad de Buenos Aires.

“Estamos devastados, pero unidos, y así se fue él, con la familia unida y mucho amor”, dijo Laura Gelfi al portal Teleshow. La triste noticia fue confirmada este viernes en la mañana por la nieta del conductor.

Hace poco más de un mes, Carlitos Balá brindó una entrevista para Clarín, en la que habló sobre su relación con los niños y la actualidad de lo más chicos hoy en día.

“Ver reír a un chico es sagrado”, repitió en varios tramos de la nota, acerca de lo fundamental en lo que construyó su profesión y la forma de ganarse la vida.

“La vida tiene mil cosas que son hermosas y no se ven”, aseguró en otra frase. Y entonces, se refirió a la tecnología actual que invade la vida de los niños.

Carlitos Balá (Archivo Clarín)

“Pasa el tiempo, habrá más artefactos, pero la parte humana del chico es igual que hace 40 años. ¿Le duele algo? El chico llora”, empezó diciendo.

“¿No le gusta? Hace puchero. No me vengan con libritos. Ayer y ahora un nene es un nene”, agregó y dejó en claro que no cree ni en máquinas, ni futurismo.

Famosas fueron las campañas de Carlitos Balá para que los niños dejaran el chupete. Estas tenía algo más profundo que una razón dental.

El conductor les enseñaba a desprenderse, a dejar ir y seguir. Así lo interpretaban los psicólogos, que celebraban esos estupendos receptáculos de chupetes en ATC.

Con respecto a la cantidad de chupetes que recolectó, nadie se puso a contarlos. “Fueron a parar a la basura. Porque se pudrían las tetinas”, explicó Carlitos

“Una lástima. De haberlos contado, hubiéramos entrado en el libro Guinness. Dos millones. Vaya uno a saber”, añadió.

En 2010, Julián Weich intentó reeditar el Chupetómetro, con el permiso de Carlitos. En Justo a tiempo, su ciclo de Telefe, el conductor reinauguró la sección, en presencia de Balá.

A más de 40 años, Carlitos repitió una máxima sabia: “Hoy mi sucesor no debería luchar por sacarles a los chicos el chupete y sí el celular”.

Julián Weich volvió a hacer el chupetómetro con consentimiento de Balá

Carlitos Balá fallecio a los 97 años . Foto Clarín

