El rapero Paco Amoroso filtró un audio íntimo de Adriana Aguirre en medio de los rumores de romance

El incipiente romance entre Adriana Aguirre y Paco Amoroso dio qué hablar, principalmente porque el rapero es más de 40 años menor que la exvedette. Fue ella quien habló del tema, pero ahora está en dudas que estén juntos por un audio que el artista filtró en sus redes.

Lo que es real es que hay buena onda entre ellos y que lo que podría existir es una relación sin formalidades, en la que ambos se divierten. Al menos eso fue lo que se notó con el mensaje de voz que el rapero mostró en su Instagram.

“Todo el mundo está hablando de un romance entre vos y yo. Me preguntan, me preguntan, y me preguntan. ¿Creés que lo debo negar?”, se la escuchar decir con voz “pícara” a Aguirre en el audio.

Paco Amoroso no desaprovechó el momento, en el que todos los portales hablan de esta nueva pareja, y armó un rap a partir de un mensaje de audio que le mandó la exvedette por privado.

En otra historia de Instagram, mientras el artista muestra el mensaje de voz, no dice nada sobre lo que escucha y la pregunta que le hace la actriz, no lo confirma ni lo niega. Habrá que esperar para saber qué pasa entre el rapero y la actriz.

Adriana Aguirre habló del romance con Paco Amoroso

Fue en el programa “La tarde del Nueve”, el ciclo que conducen Tomás Dente y Pía Slapka, donde la actriz fue como invitada y fue allí contó sobre su romance, que la tiene muy entusiasmada.

Aguirre está en pareja con un trapero y todo salió a la luz cuando una seguidilla de llamados del joven la “mandaron al frente”. “Yo estuve durante todo el concurso escuchando un teléfono que suena, ¿quién es? ¿quién te está llamando?”, preguntó la conductora y Aguirre se sinceró.

“Me está llamando la persona que se están imaginando. Él insiste y este teléfono se destraba solo aunque le saque el sonido”, contó la artista y dio pistas de quién es el joven que le robó el corazón: “Se llama Francisco pero le digo Paquito o Paquirri. Él a mí me dice Adri o Adru”.

“¡Si lo hacemos vamos a hacerlo bien! Está fantástico igual”, comentó al respecto la mediática. “Yo también estoy muy bien, ojo. A mí no se me mueve la piel, no se me mueve un músculo. Tengo todo en su lugar. Es una experiencia nueva, distinta”, agregó picante.