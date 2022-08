Adriana Aguirre confesó que está en pareja con un conocido trapero de 25 años: “Está fantástico”

Adriana Aguirre dio qué hablar este fin de semana al sumarse a las figuras del espectáculo que salen con personas mucho más jóvenes. Es que la exvedette confesó que está en pareja con un joven de 25 años y aseguran que se trata de Paco Amoroso, a quien le lleva 45 años.

Fue en el programa “La tarde del Nueve”, el ciclo que conducen Tomás Dente y Pía Slapka, donde la actriz fue como invitada y fue allí contó sobre su romance, que la tiene muy entusiasmada.

Aguirre está en pareja con un trapero y todo salió a la luz cuando una seguidilla de llamados del joven la “mandaron al frente”. “Yo estuve durante todo el concurso escuchando un teléfono que suena, ¿quién es? ¿quién te está llamando?”, preguntó la conductora y Aguirre se sinceró.

“Me está llamando la persona que se están imaginando. Él insiste y este teléfono se destraba solo aunque le saque el sonido”, contó la artista y dio pistas de quién es el joven que le robó el corazón: “Se llama Francisco pero le digo Paquito o Paquirri. Él a mí me dice Adri o Adru”.

Paco Amoroso es el nuevo amor de Adriana Aguirre, 45 años menor que ella

Finalmente, Adriana Aguirre reveló que el afortunado es Paco Amoroso, el trapero de 25 años que saltó a la fama en los últimos años junto a Ca7riel.

Paco y Adriana se conocieron en marzo, cuando lanzaron el videoclip de “Paga Dios” que causó furor en las redes sociales. Es que la artista fue invitada a participar del video en el que interpretó a una “sugar mommy” que se besa apasionadamente con el artista.

Adriana Aguirre

“¡Si lo hacemos vamos a hacerlo bien! Está fantástico igual”, comentó al respecto la mediática. “Yo también estoy muy bien, ojo. A mí no se me mueve la piel, no se me mueve un músculo. Tengo todo en su lugar. Es una experiencia nueva, distinta”, agregó picante.

Además, confesó que es la pimera vez que sale con alguien más joven que ella, con tanta diferencia de edad. “¿La diferencia entre uno de 25 y un contemporáneo? Enorme, la diferencia es muy grande, es una cuestión de elevación”, cerró Adriana Aguirre.

Paco Amoroso. (Gentileza Guido Adler)

Paco Amoroso en su etapa solista (Instagram).