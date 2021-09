Adriana Aguirre trató de “mono” a Anamá Ferreira y ella no se lo dejó pasar: “No puedo permitir un ataque racista”

Adriana Aguirre y Anamá Ferreira se encontraron en Está en tus manos, el programa que sale al aire por Canal 9, y protagonizaron un duro enfrentamiento. La situación fue tan complicada que la modelo de nacionalidad brasilera abandonó el estudio y no regresó al programa.

La conductora, Edith Hermida, comentó que la idea era divertirse y pasarla bien un rato. Fue en ese momento que Aguirre mostró como le quedaron las piernas luego de un accidente laboral durante una obra de teatro.

Y luego, Adriana comentó que si ganaba la plata del juego la iba a usar para las piernas y glúteos. “El glúteo mayor se elevó, sangró, se desgarró y quedó atrofiado en el mismo lugar. Y la pierna, esto no se va más, mi amor”, comentó la exvedette.

Adriana Aguirre mostró cómo quedaron sus piernas tras el accidente

A su turno, Hermida le sugirió: “Hay que enderezar ese glúteo, entonces”. “Sí, pero vale 100 mil pesos la inyección de ácido hialurónico”, replicó la ex mujer de Ricardo García. “Bueno, hoy tenemos 30 mil pesos de pozo acumulado, además de toda la plata que pueden ganar en el juego del día de hoy. Así que a ver si ayudamos a enderezar el glúteo a Adriana Aguirre”, dijo la conductora. “¡Ojalá!”, rezó Adriana.

Luego, le preguntó a Anamá qué pensaba hacer en caso de ganar el pozo acumulado. “Yo me voy a viajar para mi cumpleaños, la gasto tomando algo rico, mirando el lago Nahuel Huapi”, respondió.

Pero Aguirre interrumpió y siguió hablando de su accidente: “Oíme, ¿sabés lo que tuve que hacer? Lamentablemente, porque fue un accidente laboral. Yo caigo en el escenario al mejor estilo, pobrecito, Sergio Denis...”, pero molesta con que le cortó la charla, Ferreira habló por encima: “¡Vamos a jugar, Adriana! ¡Vamos a jugar!”.

A Aguirre no le cayó para nada bien la intromisión de Ferreira y la enfrentó para silenciarla: “¡Pará! ¡Dejame hablar, mono!”.

Luego del corte, la conductora explicó que Anamá había decidido irse y no jugar porque no le gustó el trato que recibió de la otra invitada.

“Fue un mal entendido. Hace cinco meses que estoy con un psicólogo y que vine a divertirme. Si le dije algo que la hizo sentir mal le pido perdón. Ella tiene que entender que yo vengo de esto, con problemas y le hice un comentario porque la quiero pasar bien”, se defendió Adriana

Luego, Ferreira se volcó a Twitter y se refirió a lo ocurrido en el programa: “Lamento mucho abandonar el vivo de tu programa. No es mi estilo, soy educada, pero no puedo permitir ataque racista sobre mi persona sobre mi color de piel, ya no da más para esto, tu invitada es una desubicada”, manifestó Ferreira y rápidamente recibió el apoyo de muchos de sus seguidores.