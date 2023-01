Este es el origen del polémico viral “Tía Paola” que genera furor y también acusaciones racistas

Un video de TikTok que empezó como algo completamente inocente ha derivado en un fuerte debate en las redes sociales. Se trata de una secuencia de pocos segundos donde Yanfry Díaz Quiñones, un niño colombiano, se acerca a su tía para decirle que otro niño dijo una “grosería”.

“Tía Paola, mamá, mira que Camilo dijo una grosería”, exprese el pequeño que al ser consultado por la palabra que dijo Camilo se niega a repetirlo. “Yo no voy a decirlo”, afirma el pequeña.

Según informó el sitio Los 40, Yanfry tiene cinco años y sufre una enfermedad de tiroides que afecta el crecimiento. A su corta edad se ha convertido en influencer y tiene más de 800 mil seguidores en Facebook.

Por esta razón y por su tierna forma de ser el video, donde se lo ve en jugando en el patio de una casa, se volvió viral y poco a poco se convirtió en el nuevo trend de la red social china.

Críticas por acusaciones racistas

En los últimos días el audio del video viral de Yanfry ha sido usado para toda clase de chistes y bromas y algunas han sido muy mal recibidas. Ocurre que algunos usuarios usan el audio para hacer comparaciones entre personas por su color de piel.

A raíz de esto, muchas personas han criticado este tipo de “chistes” ya que consideran que detrás de ellos hay un trasfondo racista.

“Tan gracioso y cute que era el Tía Paola hasta que lo empezaron a usar en sus chistes racistas, le quitan la gracia a todo con su humor tan cuestionable”; “El trend de Tía Paola no es gracioso, es racista”; “Wey ya no me da risa el trend de tía Paola, incomoda”, son algunos de los comentarios al respecto.