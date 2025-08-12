12 de agosto de 2025 - 20:05

El método turco para lavar toallas sin suavizante está encantando al mundo entero: solo se necesitan 3 cucharadas de esto

Limpieza y trucos del hogar para mantener toallas suaves y frescas con un método natural que llega desde Turquía.

Por Andrés Aguilera

Un método de limpieza proveniente de Turquía se viralizó mundialmente porque combina la temperatura justa con el uso de bicarbonato para lavar toallas sin suavizante. Esta técnica recomienda lavar entre 40 y 60 grados para eliminar bacterias y mantener las fibras suaves. Dentro de los trucos de limpieza para el hogar, esta propuesta se destaca por su efectividad y sencillez.

Por qué la temperatura de lavado es clave en el método turco para lavar toallas

La temperatura correcta para lavar toallas es fundamental para eliminar bacterias y suciedad sin dañar las fibras.

Entre 40 y 60 grados Celsius se considera ideal: suficiente para higienizar sin que la tela se vuelva rígida.

image

Lavar a menos de 40 grados no elimina correctamente los microorganismos, mientras que pasar de 60 puede deteriorar las toallas y hacerlas ásperas.

Este punto es central en el método turco, que entiende que la temperatura es la base para conservar la suavidad y capacidad absorbente.

Cómo combinar bicarbonato y temperatura adecuada para un lavado perfecto de toallas

Además de la temperatura, el método recomienda añadir 3 cucharadas de bicarbonato de sodio en cada lavado.

Este ingrediente natural ayuda a eliminar residuos de detergente y suavizantes previos que endurecen las fibras.

El bicarbonato también actúa como desodorante y potencia la limpieza sin recurrir a químicos agresivos.

image

Su uso junto con la temperatura correcta garantiza toallas limpias, suaves y con mayor duración.

Paso a paso del método turco para lavar toallas y mantenerlas siempre frescas y suaves

  • Elegir la temperatura adecuada: Programar la lavadora entre 40 y 60 grados, dependiendo del nivel de suciedad.

  • Agregar detergente: Usar un detergente de calidad que elimine la grasa y las manchas.

  • Incorporar bicarbonato: Añadir 3 cucharadas de bicarbonato directamente en el tambor.

  • Evitar suavizantes: No usar suavizantes para que las fibras mantengan su capacidad de absorción.

  • Secado correcto: Secar al aire o en secarropa a temperatura baja para preservar la suavidad.

  • Repetir regularmente: Lavar las toallas con esta técnica para evitar la acumulación de bacterias y rigidez.

