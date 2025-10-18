El menos popular: cuál es el signo del zodíaco menos conocido y apreciado por la gente

Aunque cada signo tiene su encanto, hay uno que no logra conectar con los demás. Te contamos cuál es y qué lo hace tan poco querido.

Este es el signo del zodíaco que se destaca por ser muy poco sociable.

En el mundo de la astrología, todos los signos del zodíaco tienen virtudes y defectos, pero hay uno en particular que carga con la fama de ser el menos popular del zodíaco. No se trata de mala suerte ni de un estigma injustificado, sino de una combinación de rasgos que, para muchos, resultan difíciles de tolerar o de comprender.

Este signo tiende a mostrarse frío, distante y poco empático, lo que lo convierte en alguien complicado para quienes priorizan los vínculos emocionales y el carisma social. Si bien no es malintencionado, su manera de manejarse puede generar malentendidos y cierta antipatía generalizada dentro del universo de los signos del zodíaco.

Según el horóscopo, Capricornio es el signo que suele destacarse por no ser nada popular. Su perfil serio, rígido y extremadamente racional choca con la espontaneidad de otros signos más abiertos y expresivos. En el ámbito de la astrología, se lo asocia con la responsabilidad y el deber, pero también con la frialdad y la excesiva autoexigencia.

Aunque los nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero destacan en lo profesional y en los compromisos, rara vez figura entre los favoritos en encuestas sobre simpatía o afinidad zodiacal.

Capricornio, el signo menos popular Desde el enfoque de la astrología, este signo es regido por Saturno, planeta vinculado con la disciplina, la estructura y los límites. Estas características hacen que, en grupos o reuniones sociales, no sea precisamente quien genere empatía o diversión.