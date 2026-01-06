6 de enero de 2026 - 16:07

El mejor fertilizante casero para tus jazmines y gardenias lo tirás a diario después del desayuno

Jardinería. Los fertilizantes industriales no son la única opción para cuidar tus plantas, existen otras alternativas que a diario tira

jazmines
La cáscara después de preparar el desayuno, la merienda o una ensalada, termina en la basura. Sin embargo, puede transformarse en un aporte interesante para plantas ornamentales muy comunes en patios, balcones y jardines argentinos.

Plantas como jazmines, malvones y gardenias suelen responder muy bien a este tipo de aporte orgánico. Se trata de especies que necesitan energía constante para sostener floraciones prolongadas y follaje vigoroso. Cuando el suelo recibe nutrientes de forma gradual, sin excesos, la planta puede desarrollarse con mayor estabilidad y menos estrés.

Otro punto a favor de este material es su descomposición lenta. A diferencia de los fertilizantes líquidos de efecto inmediato, este aporte se integra de manera progresiva al sustrato. Esto reduce el riesgo de quemar raíces o alterar bruscamente el equilibrio del suelo, algo especialmente importante en macetas.

Para qué sirve este aporte natural para tus plantas

  • Estimula la floración sostenida
  • Fortalece tallos y estructuras vegetales
  • Aporta nutrientes de liberación lenta
  • Mejora la calidad del sustrato
  • Complementa el abonado habitual
    cáscaras de palta como fertilizante
    La cáscara de palta es ideal para cuidar tus plantas.

    La cáscara de palta es ideal para cuidar tus plantas.

Elementos necesarios para el fertilizante

  • Cáscaras de palta
  • Agua potable
  • Cuchillo
  • Bandeja o plato amplio
  • Mortero, licuadora o procesadora
  • Frasco o recipiente seco

Cómo preparar las cáscaras

  1. Retirar los restos de pulpa de las cáscaras
  2. Lavarlas con agua para eliminar residuos
  3. Cortarlas en trozos pequeños
  4. Colocarlas sobre una bandeja
  5. Dejarlas secar al sol o en un ambiente ventilado durante varios días
  6. Una vez completamente secas, triturarlas hasta obtener un polvo grueso
  7. Guardar el material en un recipiente seco
  8. El secado completo es fundamental para evitar fermentaciones y malos olores. Solo cuando la cáscara está bien deshidratada puede almacenarse y usarse con seguridad.
    palta en mal estado

Cómo usarlo en las plantas

  • Espolvorear una pequeña cantidad sobre la superficie del sustrato
  • Mezclar suavemente con la capa superior de la tierra
  • Regar de manera habitual
  • Aplicar una vez al mes durante la etapa de crecimiento o floración
  • En macetas medianas, una cucharada es suficiente. En canteros o macetas grandes, se puede aumentar levemente la cantidad, siempre sin exagerar.

También puede incorporarse al compost casero, donde se integra al resto de los materiales orgánicos y se transforma en un abono más equilibrado. Esta opción es ideal para quienes compostan de forma regular y buscan enriquecer el material final.

Como toda práctica de jardinería natural, la clave está en la observación. Si las plantas muestran hojas firmes, crecimiento parejo y flores más resistentes, el aporte está cumpliendo su función. Ante cualquier señal de exceso, conviene espaciar las aplicaciones.

