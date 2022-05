El mal momento familiar por el que está pasando Paulo Vilouta

Paulo Vilouta, luego de su salida de “Intratables”, llamó la atención con una triste noticia en las redes sociales. El periodista tuvo que ausentarse al noticiero de A24 debido a un inesperado motivo: la muerte de su mamá.

Paulo Vilouta dejó Intratables hace un tiempo.

“Cuando nuestro trabajo es tan público y uno pretende que la vida privada sea privada, yo creo que hay momentos que se deben compartir con todos por el cariño, la buena energía y la generosidad de tantos y tantas que me conocen o no y me llenan de amor en un día difícil como es despedir a mi mamá”, arrancó diciendo el conductor en su último posteo en Instagram. “Es ley de los hijos pero duele, cuesta y nunca uno está preparado”, remarcó.

De la misma manera, Vilouta recordó cómo fueron los últimos días de comunicación con su madre en el marco de la despedida de Intratables de la pantalla de América TV. “El jueves me whatsappeo después de Intratables, feliz como siempre con mis cosas. Ayer me saludó 6.40am y después, de la nada, y porque su corazón quiso, ¡partió!”.

Paulo Vilouta

“Me quedan mil cosas: valores, cariño, amor incondicional, energía ¡y fuerza siempre! Sus mensajes con un ‘arréglate la corbata, no discutas con un compañero, parate derecho, cuidate, y sé feliz´”, recalcó Paulo Vilouta. A lo que luego agregó: “Nos disfrutamos y mucho, disfrutó su vida y la de sus hijos y nietos, me enseñó a querer la vida y vivirla. Argentina a muerte, solidaria siempre, carismática, futbolera, apasionada y por sobre todo una gran mamá”.

Para finalizar, aprovechó el espacio para agradecer a todas las personas que le expresaron su pésame y le mandaron fuerzas tras la dolorosa pérdida. “Gracias a todos por tanto cariño y disculpen no poder responder uno por uno... Los quiero”, concluyó.