Paulo Vilouta relató que fue víctima de una insólita estafa

Este viernes, Guillermo Andino y Soledad Fandiño recibieron a Paulo Vilouta en el estudio de “Es por ahí” (América) y el periodista de “Intratables” habló de todo mientras disfrutó de un delicioso almuerzo en compañía de los conductores.

El conductor del ciclo comenzó diciendo: “Paulo Vilouta es una persona a la que siempre le pasan cosas insólitas”, comenzó señalando Andino y sumó: “¿Por qué tenés tantas historias así?”

El comunicador de Radio La Red respondió: “Porque se fueron dando y yo las cuento. Tengo mucho viaje por el fútbol, entonces se generan muchas anécdotas”, dijo el invitado y agregó: “Vamos a transmitir a Mar del Plata por un torneo de verano. Me encuentro con una amiga. Entonces íbamos siempre a una playa tranquila, para no estar todo el tiempo hablando de fútbol y ni estar mezclados en el lío de la ciudad en plena temporada”, señaló y agregó: “Íbamos caminando por abajo yendo a Playa Grande. Había un chico que vendía aritos y pulseras en una manta, un artesano. Y yo digo ‘mirá qué lindo esto, mañana compramos’. Efectivamente, un día paramos y compramos”, dijo.

“En ese momento 100 pesos no era como mil pesos de ahora, era como 10 mil de hoy. Era plata y era difícil de cambiar”, dijo el panelista que luego agregó que el artesano se ofreció a buscar cambio y los dejó al cuidado de su manta pero nunca más volvió.

“Venía la gente y nos preguntaba el precio y nos pedían cosas. Se juntaban personas y nosotros ahí, con mi amiga mirando. Yo pensé que era extraño”, dijo el comunicador que se preocupó por el vendedor y tardó en darse cuenta de que no volvería más.

Decidido a encontrar al ladrón, Vilouta fue hasta la estación de servicio adonde supuestamente fue el joven y preguntó por el: “Fui y pregunté: `¿Lo vieron a este chico de la mantita?`. Ahí me dijeron que se llama Ariel y que no lo habían visto. Además, me contaron andaba con muchos problemas y que tenía que viajar a Buenos Aires”.

“¿Y qué hiciste con todas las cosas?”, consultó intrigado Guillermo Andino. La contestación fue contundente: “Me las guardé por si volvía… pero la chica que limpiaba el hotel me pidió que ‘sacara las joyas’ porque ella no se haría responsable si pasaba algo. El chico no volvió y las cosas quedaron ahí”, finalizó divertido.