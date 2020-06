El insulto al aire de Alejandro Dolina en su programa que sorprendió a los oyentes

Alejando Dolina sorprendió a sus oyentes en su clásico programa que se emite de lunes a viernes a las doce de la noche por AM 750, cuando lanzó un insulto al aire mientras hablaba sobre cine. A pesar de que pidió que se editara esa parte, se escuchó igual y varios fieles seguidores de su programa reaccionaron en las redes.

El famoso conductor de “La Venganza será terrible” hablaba sobre la reconstrucción de películas de épocas anteriores que hoy los cineastas tratan de recuperar y mantener a flote pero que para Dolina presentan algunos errores de edición.

Concretamente, Dolina cuestionaba los desfasajes del audio y la imagen de muchas de esas películas antiguas que se emiten por los canales de cable, y terminó protagonizando un episodio que muchos oyentes destacaron en las redes sociales.

“Otra queja, porque ahora tengo tiempo de mirar bien”, comenzó diciendo el escritor. “Desde la amistad lo digo. ¿Qué será que pasa? Me pregunto. Porque yo oí decir que hay una institución hace rato ya, el INCAA o alguna de esas, que está reconstruyen...”. En ese momento un fuerte ataque de tos interrumpió su discurso. No pudo seguir y entonces se enojó y pidió que se editara esa parte seguida con un insulto: “Cortá, Vincen. La puta madre que lo parió”.

Siguiendo el pedido del conductor, eso no tendría que haber salido al aire, sino que se debería haber cortado el audio eliminando el ataque de tos y también el insulto para que todo eso no fuera escuchado por la audiencia. Pero desafortunadamente el programa salió entero.

Y como era de esperarse, inmediatamente algunos de sus oyentes comentaron lo sucedido en Twitter: “Acabo de escuchar putear a Dolina en la radio y me desperté de prepo. Pero putear punteando en serio, eh? Sin eufemismos “cortá la puta que te parió”. Hoy no duermo”, fue uno de los comentarios sobre el llamativo episodio.

Claramente la sorpresa fue porque el escritor siempre ha sido muy cuidadoso con las palabras que pronuncia al aire, aunque muchos oyentes también celebraron la actitud: “Es lindo escuchar al negro mandar una puteada al aire. Dolina siempre se esfuerza por ser correcto en sus modos y actos pero es lindo que aunque sea por un descuido involuntario, escuchar un Peronista putear. Ya me parecía que era humano”, escribió otro tuitero.

También hubo varios que cuestionaron al encargado de editar aquel momento: “Si Dolina se atora y pide puteando que corten la grabación, cuídenlo un poco”. “Por primera vez acabo de escuchar a Dolina puteando en vivo.. No le editaron la puteada a Dolina recién”. “Cheee, no me lo cuidan a Dolina”.