El insólito cartel que se hizo viral en el Día los Enamorados: “La tenés chica y te amo igual”

Llega el 14 de febrero y miles de parejas deciden celebrar su amor. No hay una sola manera y el Día de los Enamorados es siempre una buena fecha para poner en práctica la creatividad porque, como dicen, el amor es creativo. Sin embargo, una mujer de Misiones colocó un cartel en la casa de su chico que se llevó todas las miradas por hacer referencia a un atributo físico muy particular.

La pancarta, colocada en plena calle a la vista de todos, se viralizó rápidamente en las redes sociales y generó todo tipo de comentarios. Es que la frase elegida por la mujer para “agasajar” a su enamorado en el Día de San Valentín fue: “La tenés chica y te amo igual”.

Las palabras estaban pintadas en blanco sobre una tela de color azul. De acuerdo a diversos testimonios, se trató de una “broma” de la mujer para llamar la atención.

El destinatario de tan particular sorpresa prefirió no dar a conocer su nombre y no aparecer en público. Sin embargo, el diario local Misiones Online logró comunicarse con su hermana, quien eligió no dar muchas explicaciones pero aseguró que el chico no se había tomado a mal la broma.

De acuerdo a lo informado por Crónica, la mujer que ideó y colgó el cartel lo hizo no para su pareja, sino para un “amigo”, con el que mantendría una relación desde hace algún tiempo. El cartel fue finalmente retirado de la vivienda y distintos grupos de amigos lo usaron para hacer diferentes bromas a lo largo de la jornada.

Qué dijo la chica que encargó y dedicó el pasacalle

Luego de una repercusión inesperada, la joven que realizó la pancarta decidió romper el silencio: “No es escracharlo, sino decirle lo que siempre le dije, lo que tenés lo sabés usar y muy bien”.

Y agregó que lo más importante de todo es la segunda parte de la frase, es decir, la que afirma que “lo ama”. De todas maneras, también reconoció que se trató de una broma, dedicada a quien ella considera como su “amigo con derecho a roce”.