El Evangelio de hoy, 7 de agosto: “¡Qué grande es tu fe! Que se cumpla lo que deseas”

“Mujer, grande es tu fe; que te suceda como deseas’. ¿Cuál es la fe grande? La fe grande es aquella que lleva la propia historia, marcada también por las heridas, a los pies del Señor pidiéndole que la sane, que le dé sentido. Cada uno de nosotros tiene su propia historia y no siempre es una historia limpia; muchas veces es una historia difícil, con muchos dolores, muchos problemas y muchos pecados”; reflexionó el Papa Francisco a la hora del Ángelus, 16 de agosto de 2020.

¿Qué hago, yo, con mi historia? ¿La escondo? ¡No! Tenemos que llevarla delante del Señor: “¡Señor, si Tú quieres, puedes sanarme!” Esto es lo que nos enseña esta mujer, esta buena mujer: la valentía de llevar la propia historia de dolor delante de Dios, delante de Jesús; tocar la ternura de Dios, la ternura de Jesús. Hagamos, nosotros, la prueba de esta historia, de esta oración: cada uno que piense en la propia historia. Siempre hay cosas feas en una historia, siempre. Vamos donde Jesús, llamamos al corazón de Jesús y le decimos: “¡Señor, si Tú quieres, puedes sanarme!”, concluyó en su homilía el Papa Francisco.

El Evangelio, que relata la vida y las palabras de Jesucristo, ocupa un lugar central en la celebración de la misa. La liturgia permite adentrarse en las enseñanzas que la Palabra de Dios nos transmite.

Aquí los textos del miércoles 7 de agosto de 2024 según el Vaticano.

Lectura del libro de Jeremías

Jer 31, 1-7

“En aquel tiempo, dice el Señor, yo seré el Dios de todas las tribus de Israel y ellos serán mi pueblo. El pueblo de Israel, que se libró de la espada,halló misericordia en el desierto y camina hacia el descanso; el Señor se le apareció de lejos’'.

Esto dice el Señor:”Yo te amo con amor eterno,por eso siempre me apiado de ti. Volveré, pues, a construirte y serás reconstruida, capital de Israel.Volverás a tocar tus panderos y saldrás a bailar entre músicos y coros;volverás a plantar viñas en los montes de Samaria y los que las planten, las disfrutarán. En la montaña de Efraín gritarán los centinelas:’¡Ya es de día! ¡Levántense y vayamos a Sión, hacia el Señor, nuestro Dios!’

Esto dice el Señor: ”Griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos; proclamen, alaben y digan: ’El Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel’“.

Lectura del santo evangelio según San Mateo

Mt 15, 21-28

En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: “Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio”. Jesús no le contestó una sola palabra; pero los discípulos se acercaron y le rogaban: “Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros”. Él les contestó: “Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel”.

Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él, le dijo: “¡Señor, ayúdame!” Él le respondió: “No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos”. Pero ella replicó: “Es cierto, Señor; pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos”. Entonces Jesús le respondió: “Mujer, ¡qué grande es tu fe! Que se cumpla lo que deseas”. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija.

Es Palabra de Dios.

