El error silencioso al guardar frutas en la heladera que acelera su descomposición

Un hábito común en el hogar arruina la conservación de las frutas: este truco simple ayuda a evitar desperdicios y mejorar la alimentación.

Un pequeño error de conservación en la heladera afecta la alimentación diaria del hogar.

Guardar frutas en la heladera parece una decisión lógica para prolongar su frescura. Sin embargo, expertos en alimentación advierten que existe un error silencioso y muy extendido que, lejos de conservarlas, acelera su descomposición. Este hábito ocurre en muchos hogares y pasa desapercibido hasta que la fruta se echa a perder antes de tiempo.

El problema no está solo en la temperatura, sino en cómo y con qué se almacenan las frutas dentro de la heladera. Corregir este detalle es un truco sencillo que mejora la conservación, reduce desperdicios y cuida el bolsillo.

El principal error es guardar todas las frutas juntas, especialmente en cajones cerrados o bolsas plásticas. Algunas frutas —como manzanas, bananas, peras y paltas— liberan etileno, un gas natural que acelera la maduración. Cuando se almacenan junto a frutas sensibles, como frutillas, uvas o kiwis, provocan que estas se deterioren más rápido.

En la heladera, este efecto se intensifica porque el gas queda atrapado en espacios pequeños. El resultado es fruta blanda, con moho o mal sabor en pocos días, aun cuando parecía estar bien al guardarla.

Cómo corregirlo con un truco simple La solución es separar las frutas según su comportamiento. Las que liberan etileno deben guardarse aparte y, si es posible, fuera de la heladera hasta que estén maduras. Las frutas delicadas conviene colocarlas en recipientes ventilados o bolsas de tela, nunca en bolsas plásticas cerradas.

Otro truco útil es no lavar la fruta antes de guardarla. La humedad favorece la aparición de hongos y acelera la descomposición. Lo ideal es lavarlas justo antes de consumirlas. Revisar cómo se almacenan las frutas es una acción simple que mejora la conservación y la calidad de la alimentación diaria en el hogar. Evitar este error silencioso no solo alarga la vida útil de los alimentos, sino que también reduce el desperdicio y mejora la experiencia al consumirlos.