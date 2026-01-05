5 de enero de 2026 - 10:00

El error que todos cometen al guardar el pan y hace que se endurezca en un solo día

Un mal hábito en el hogar arruina el pan en horas. Con un simple truco de conservación y alimentación, podés evitar que se endurezca.

image
Por Ignacio Alvarado

Especialistas en alimentación coinciden en que no se trata del pan en sí, sino del lugar y la forma en que se guarda. Bolsas mal cerradas, heladeras o superficies expuestas al aire afectan directamente su calidad.

image

En el hogar, este descuido genera desperdicio y obliga a comprar pan con más frecuencia. Sin embargo, con un truco sencillo es posible prolongar su vida útil sin gastar de más.

El error más común al guardar el pan

El fallo principal es guardar el pan en la heladera. Aunque muchos creen que el frío lo conserva mejor, ocurre exactamente lo contrario. Las bajas temperaturas aceleran la cristalización del almidón, provocando que el pan se endurezca más rápido.

image

Otro error frecuente es dejarlo dentro de la bolsa original mal cerrada o sobre la mesada, expuesto al aire. Esto favorece la pérdida de humedad, clave para mantener una buena conservación en cualquier hogar.

Cómo guardarlo correctamente para que dure más

El truco recomendado es envolver el pan en un paño de tela limpio o guardarlo en una panera de madera o tela. Estos materiales permiten que respire sin perder humedad.

Si no tenés panera, una bolsa de papel dentro de un cajón seco es una excelente opción. Así se mantiene la textura por más tiempo y se cuida mejor la alimentación diaria.

Cuando sabés que no lo vas a consumir pronto, la mejor alternativa es congelarlo en porciones. Bien envuelto, el pan conserva su sabor y textura durante semanas. Al descongelarlo, basta unos minutos a temperatura ambiente o un golpe de horno.

Este método evita desperdicios, mejora la conservación y suma ahorro en el hogar, aplicando un truco simple y efectivo.

