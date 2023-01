El enojo de Cazzu en un festival de Córdoba: “Me tenés que respetar”

Este sábado, Cazzu subió al escenario principal del Festival Bum Bum, una fiesta de música popular en Córdoba y donde La Mona Jiménez cierra todas las noches. Durante su presentación un grupo de personas comenzaron a hacerle señas para que se vaya.

El festival ofrece una variada presentación de distintos artistas. Sin embargo, algunos todavía muestran diferencias y enojo con ciertos cantantes. Así lo sufrió Cazzu, cuando subió al escenario principal justo antes de la llegada de La Mona Jiménez. La joven jujeña recibió algunos mensajes molestos, según informó eldolce.tv.

En el transcurso de su gran show, un grupo de personas que se encontraba ubicado adelante comenzó a hacerle señas con las manos para que se vaya. La cantante no obvió la situación y les dijo: “Cuando hay mucha gente que no nos conoce, normalmente cuando una es chica y se sube a un escenario, te insultan, te dicen andate. Soy una señora, me tenés que respetar”.

Gentileza: eldolce.tv

“Hay que tener un montón de huevos para subirse a un escenario, hay muchos chabones que no tienen los huevos. Me paro orgullosa acá y al que no le gusta ya fue”, expresó la artista.

Llegando al final de su show, Cazzu seguía enojada con esas personas que estaban ubicadas adelante y dijo: “Se lo quiero dedicar a los chicos que me piden que me vaya. A mí me pagan un montón por estar acá, a ustedes no creo. Aguante Córdoba, aguante el cuarteto y aguante el respeto”.

Además, la trapera interactuó con su público y contó que cuando era chica no conocía los bailes de cuarteto, porque no se hacían muchos en Jujuy. Pero aseguró que cuando se mudó a Tucumán iba siempre con sus amigos cada vez que La Mona actuaba.

Ya sin darle tanta importancia a los haters, cantó Paloma Loca y reveló cuál es su bebida favorita: “No me gusta la birra, no tomo otra cosa que no sea fernet”.