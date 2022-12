El descargo del joven acusado de acosar a Lali Espósito durante la final del Mundial Qatar 2022

En la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia, fueron más de 80 mil personas los que asistieron a ver uno de los mejores partidos de la historia de los mundiales y del fútbol en general.

Entre el público se pudo observar a cientos de personalidades del mundo de la farándula argentina, quienes no solo fueron en calidad de espectadores, sino que acudieron para grabar contenido para sus respectivos trabajos.

Lali Espósito

Entre los presentes se pudo observar a Marley y sus productores de Por el Mundo, así como a la cantante internacional Lali Espósito, que mientras alentaba a la selección, se hizo viral un video en el que un joven que estaba detras suyo, la apoya. Por esta razón, miles de usuarios de redes sociales condenaron el accionar del joven, que en las últimas horas realizó su descargo.

La palabra del joven acusado de acoso hacia Lali Espósitora

En el programa LAM, el conductor Ángel de Brito se refirió al contundente video que anda circulando en redes sociales y aseguró que se comunicó con el joven señalado como acosador y que este realizó su descargo.

“La estoy pasando re mal. Se está diciendo cualquier mal. Yo estoy con mi amigo. Él me empujó y casi me caigo”, manifestó el muchacho en diálogo con el programa emitido por la pantalla de América Tv.

Luego De Brito e comunicó con Lali, quein aseguró que también fue contactado por esta persona de identidad no revelada. Además, el conductor del ciclo develó el chat que mantuvo la artista con el hombre: “Hola Lali, soy la persona que estaba en la cancha atrás tuyo en la final del mundial. Estoy viendo los videos y comentarios que salieron en las redes y los medios. Es falso lo que se esta diciendo, yo estaba con mis amigos viendo los penales, perdí el equilibrio y, para evitar caer sobre vos, me sostuve en tu cintura un segundo. Estuve en Qatar desde los primeros partidos y lo único que quería era ver a Argentina campeón, jamás haría algo como lo que me están acusando. Lo estoy pasando muy mal por todas las cosas que dicen sobre mí”, comenzó su descargó el protagonista del video.

“También quiere aclararte que hay un tipo en las redes, que se llama Mariano Díaz, que dice ser él la persona que estaba atrás tuyo. No conozco a esa persona. Te repito, la persona del video soy yo y me veo envuelto en una situación desagradable. Todos hablan sin chequear ningún dato. Lamento que se busque instalar este tema en un momento tan importante para vos. Gracias por escucharme, realmente la estoy pasando muy mal”, Sentenció el muchacho.

Para sepultar el tema, De Brito manifestó que Lali aceptó estas disculpas y que confía en sus sentidas palabras: “La verdad, le creo. Vi el video y no sentí que fuera intencional”.