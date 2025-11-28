El botón "Dry" del aire acondicionado que pocos conocen y es clave para mejorar su funcionamiento

Muchos usuarios en Argentina utilizan el aire acondicionado solo en modo frío (Cool) , sin saber que existe otra función capaz de mejorar el rendimiento , optimizar el consumo y aumentar la sensación de confort: el modo Dry . Según especialistas en climatización, este ajuste puede reducir la humedad del ambiente sin enfriar de más, logrando un uso más eficiente en días pesados.

El modo Dry no enfría el ambiente como el modo Cool. Su función principal es deshumidificar , es decir, reducir el porcentaje de humedad del aire .

Cuando la humedad es alta —situación habitual en Buenos Aires, Santa Fe, Misiones o zonas del litoral— el cuerpo transpira más pero no puede evaporar el sudor , aumentando la sensación térmica.

La humedad ambiental es responsable de hasta el 60% de la sensación de calor , por lo que bajarla mejora la comodidad sin necesidad de temperaturas muy bajas.

Reduce la sensación térmica real del ambiente.

Mantiene una temperatura estable sin enfriar de más,

Retira humedad y condensa el agua,

Hace trabajar al compresor a baja potencia ,

El modo Dry es especialmente útil cuando:

El día es muy húmedo , incluso sin calor extremo.

Sentís el ambiente “pesado” pese a que la temperatura no es tan alta.

Querés mejorar el confort sin consumir tanta energía .

Necesitás evitar ambientes fríos por temas de salud.

Querés usar el aire por períodos largos con un gasto moderado.

Ideal para noches húmedas, lluviosas o tropicales.

Cuánta energía ahorra

Como el compresor trabaja en ciclos cortos y a menor potencia, el modo Dry puede generar un ahorro de entre 25% y 40% en comparación con el modo Cool, especialmente en equipos no Inverter.

Mientras el modo frío tradicional puede consumir 1,6 kWh por hora, el modo Dry suele quedarse por debajo de 1 kWh, dependiendo del clima y el equipo.

Además, al bajar la humedad, el ambiente se siente más fresco sin necesidad de bajar el termostato a temperaturas extremas.

Beneficios adicionales que pocos conocen

Los técnicos destacan que el modo Dry también ayuda a:

Reducir la proliferación de hongos y humedad en paredes.

Evitar que las habitaciones queden demasiado frías .

Proteger el equipo, ya que el compresor trabaja con menos esfuerzo.

Mejorar el aire interno sin usar purificadores.

En ambientes cerrados, también disminuye el riesgo de condensación en muebles o ventanas.