El “Batman argentino” del Times Square dio una insólita entrevista y lo tildaron de “sexópata”

El famoso Batman del Time Square volvió a hacer de las suyas en la esquina más famosa de Nueva York, está vez cuando brindó un insólito reportaje a un medio local. Con un inglés bastante básico, el Batman argentino contó un poco sobre su intimidad sexual y que tipo de mujeres son las que les gustan.

“I like Fat”, comienza diciendo el hombre cuando le preguntan sobre las mujeres y continúa “ladies is ladies” dando a entender que le gustan todas las mujeres en general. Luego trata de establecer una conversación con unas mujeres que pasaban por el lugar y al ver que ellas no respondieron a su pedido “Don´t be scare, i am your protector!”

La grabación desde Manhattan generó una ola de comentarios y miles de usuarios hablaron del personaje: “Batman el sexópata. Próximamente solo en cines.” dijo un usuario. “Parece una joda de Tinelli en los 90s hablando así en inglés...” comentaron.