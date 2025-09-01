El abono más barato del mundo: no necesitás ni salir de tu casa

Muchas veces pensamos que para tener un jardín lleno de vida y saludable hay que gastar en fertilizantes costosos. Pero la realidad es otra: la jardinería guarda secretos mucho más simples. Con solo aprovechar los restos de yerba o vegetales que tirás cada día, podés darle a tus plantas el alimento más barato y accesible.

Cada cuánto se deben regar las suculentas y cuáles son los métodos de riego para estas plantas

3 plantas de rápido crecimiento que deberás tener en tu jardín para que los colibríes te visiten en septiembre

Este abono líquido casero no solo ayuda al bolsillo, también reduce la cantidad de basura que generamos. Esa doble función lo convierte en un recurso que gana popularidad en quienes buscan un estilo de vida más sostenible sin renunciar a un jardín verde y lleno de flores.

Recién en los últimos años diferentes investigaciones empezaron a mostrar los beneficios de estos residuos. Estudios publicados por la Universidad Nacional del Litoral y el INTA comprobaron que la yerba mate usada libera nitrógeno, potasio y fósforo, tres elementos fundamentales para el crecimiento de las plantas . Además, los restos de verduras, cuando se fermentan en agua, generan un líquido cargado de nutrientes fácilmente absorbibles.

Este tipo de abono casero funciona como un biofertilizante líquido . A diferencia de los químicos industriales, no altera la estructura del suelo, sino que la enriquece. Según ensayos realizados en huertas familiares de Buenos Aires, el uso de agua con restos vegetales redujo la necesidad de fertilizantes sintéticos en más del 40%. Eso significa un ahorro directo y una forma más amigable de hacer jardinería .

El proceso es tan sencillo que cualquiera puede hacerlo sin experiencia en jardinería . Solo necesitás una botella o frasco grande, yerba usada o restos de cáscaras de vegetales y agua. Colocás los desechos en el recipiente, lo llenás de agua y lo dejás reposar entre 3 y 5 días en un lugar fresco. Durante ese tiempo se libera una mezcla rica en minerales.

image Abono casero líquido con yerba y restos vegetales que nutre plantas.

Al aplicar el líquido en tu jardín, lo ideal es diluirlo con más agua para evitar concentraciones excesivas. Podés regar directamente las plantas o pulverizarlo sobre las hojas. Los resultados empiezan a notarse en pocas semanas: hojas más verdes, tallos firmes y flores más resistentes.

Un cambio de mentalidad

Adoptar este tipo de prácticas caseras no solo transforma tu jardín, también modifica tu manera de ver la naturaleza. Lo que antes era basura, ahora se convierte en un recurso valioso. Y en tiempos en que la sostenibilidad es una necesidad más que una elección, aprovechar los restos cotidianos es una de las decisiones más inteligentes.

image Abono casero líquido con yerba y restos vegetales que nutre plantas.

El abono líquido de yerba y vegetales muestra que la jardinería puede ser simple, económica y ecológica. Basta con mirar lo que tenemos a mano para descubrir que nuestras plantas no necesitan más que un poco de creatividad y constancia.