Eduardo Feinmann se disfrazó de soldado y bromeó con Lanata: “Empieza la guerra contra la inflación”

A raíz de las declaraciones del presidente Alberto Fernández quien dijo que este viernes empezaba “la guerra contra la inflación”, el periodista Eduardo Feinmann aprovechó para bromear con la situación y se disfrazo de soldado en el pase de programas con Jorge Lanata en Radio Mitre.

La semana pasada el presidente de la Nación Alberto Fernández declaró que este viernes empezaba “la guerra contra la inflación”. A partir de estas declaraciones, varias fueron las criticas que surgieron contra el presidente por expresar que recién ahora quería eliminar la inflación o por el uso del termino “guerra” justo en un contexto político sensible.

Eduardo Feinmann, periodista critico de la gestión del Gobierno Nacional, sorprendió al aparecer disfrazado de soldado en el pase de programas con Jorge Lanata en Radio Mitre. El conductor se vistió con chaleco antibalas, casco y hasta la medalla de una virgen para que lo proteja.

Al verlo disfrazado, entre risas, Jorge Lanata celebró la actitud de su colega. “Los dos tuvimos una idea parecida, pero la tuya fue mejor. Yo traje una cantimplora” dijo el periodista. “Me queda bastante bien” agregó Feinmann y el conductor de ‘Lanata Sin Filtro’ le sugirió que sumase unas ramas para camuflarse. “Que no te agarre un perro porque te va a mear la cabeza” bromeó.

El conductor de ‘Alguien tiene que decirlo’ (que se emite de 6 a 10 de la mañana) dijo: “Espero que la inflación no me reconozca”. Además, ambos especularon en dónde sería la batalla. “Yo creo que cerca de Casa de Gobierno. La anuncia acá, cuando vuelve de Tucumán” dijo Eduardo. Mientras tanto, sus compañeros siguieron agregándole ramas. “Ya no veo, Jorge, me están tapando con de todo” volvió a bromear. “Te transformaste en una atracción turística” le respondió el periodista, por el revuelo que había generado en la emisora.

También Feinmann se tomó con humor el tema en sus redes sociales, en donde publicó una historia con un fondo camufleado en referencia a la “guerra” y puso un conteo de 12 horas antes del viernes con el titular: “Empieza la guerra contra la inflación”.