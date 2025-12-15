Dura todo el día: cómo perfumar el baño de casa con piedras aromáticas hechas en casa

El baño puede ser un ambiente más placentero con una fragancia que puede realizarse en casa. Las piedras aromáticas perfuman todo el día.

Mantener el baño perfumado durante todo el día suele ser un desafío. Los desodorantes duran poco y muchas veces saturan el ambiente. Frente a esa problemática, una solución artesanal pueden ser las piedras aromáticas hechas con sal. Con un aceite esencial logran perfumar esa zona en pocos minutos.

Las piedras aromáticas hechas en casa con masa de sal, pueden prepararse sin químicos y con aromas naturales. El secreto está en su composición y en un proceso que conserva la fragancia por más tiempo.

La sal y la harina crean una estructura porosa que, al secarse al aire, desarrolla pequeñas grietas internas. Estas fisuras permiten que el aceite esencial se distribuya de forma pareja y se libere lentamente en el ambiente.

Además, el aceite esencial, sea de lavanda o algún cítrico, es ideal para el baño porque aporta sensación de limpieza, frescura y relajación.

A diferencia de los aerosoles, no enmascara olores de forma momentánea, sino que mantiene una fragancia estable durante varias horas.

150 gramos de harina.

100 gramos de agua.

1 cucharada de aceite esencial de lavanda o cítrico. Paso a paso Todos los ingredientes deben amasarse juntos hasta obtener una masa suave y homogénea. Luego, se estira la masa hasta un grosor de uno o dos centímetros y se cortan las piedras con moldes o se modelan a mano. Se pueden decorar con sellos o flores secas y dejar endurecer al aire durante 48 horas, sin horno. Una vez secas, pueden agregarse aún más unas gotas de aceite para reactivar su aroma. Como consejo extra, se pueden incorporar virutas de plantas, semillas, flores secas o pedazos de cítrico seco para intensificar la fragancia y mejorar el aspecto visual.

