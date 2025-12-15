Dura todo el día: cómo perfumar el baño de casa con piedras aromáticas hechas en casa

Mantener el baño perfumado durante todo el día suele ser un desafío. Los desodorantes duranpoco y muchas veces saturan el ambiente. Frente a esa problemática, una solución artesanal pueden ser las piedras aromáticas hechas con sal. Con un aceite esencial logran perfumar esa zona en pocos minutos.
Las piedras aromáticas hechas en casa con masa de sal, pueden prepararse sin químicos y con aromas naturales. El secreto está en su composición y en un proceso que conserva la fragancia por más tiempo.
Cómo las piedras aromáticas perfuman el baño de manera contínua
Las piedras aromáticas elaboradas con masa de sal funcionan como un difusor natural.
La sal y la harina crean una estructura porosa que, al secarse al aire, desarrolla pequeñas grietas internas. Estas fisuras permiten que el aceite esencial se distribuya de forma pareja y se libere lentamente en el ambiente.
Además, el aceite esencial, sea de lavanda o algún cítrico, es ideal para el baño porque aporta sensación de limpieza, frescura y relajación.
A diferencia de los aerosoles, no enmascara olores de forma momentánea, sino que mantiene una fragancia estable durante varias horas.
Además, estas piedras pueden reactivarse una y otra vez, lo que las convierte en una opción duradera y económica.
Qué ingredientes lleva cómo se prepara una piedra aromática
Para preparar estas piedras aromáticas se necesitan:
200 gramos de sal.
150 gramos de harina.
100 gramos de agua.
1 cucharada de aceite esencial de lavanda o cítrico.
Paso a paso
Todos los ingredientes deben amasarse juntos hasta obtener una masa suave y homogénea.
Luego, se estira la masa hasta un grosor de uno o dos centímetros y se cortan las piedras con moldes o se modelan a mano.
Se pueden decorar con sellos o flores secas y dejar endurecer alaire durante 48 horas, sin horno.
Una vez secas, pueden agregarse aún más unas gotasde aceite para reactivar su aroma.
Como consejo extra, se pueden incorporar virutas de plantas, semillas, floressecas o pedazos de cítrico seco para intensificar la fragancia y mejorar el aspecto visual.