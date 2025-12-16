16 de diciembre de 2025 - 18:35

Dónde ubicar un vaso de vinagre en casa para alejar la envidia, según el Feng Shui

En el Feng Shui, el vinagre cumple una función simbólica específica y su ubicación dentro de casa puede influir en la protección energética.

La clave está en su correcta colocación, el recambio periódico y el uso consciente dentro de casa.

IA Gemini
Por Lucas Vasquez

Ciertos elementos cotidianos se utilizan con fines energéticos. El Feng Shui, filosofía milenaria China, sostiene que el vinagre en un vaso dentro de casa puede actuar como filtro frente a energías densas si se colocan de manera correcta. La envidia puede alejarse con un simple ritual energético.

Este líquido, también poderoso ante la limpieza, dentro del Feng Shui se le atribuye la capacidad de absorber vibraciones negativas. Sin embargo, su efecto depende directamente del lugar donde se lo ubique y de cómo se lo utilice.

vaso de vinagre feng shui
La clave está en su correcta colocación, el recambio periódico y el uso consciente dentro de casa.

Por qué el vinagre se usa como protector energético dentro de casa contra la envidia

  • Según el Feng Shui, el vinagre simboliza purificación y neutralización. Su acidez representa la capacidad de disolver energías estancadas o intenciones negativas que ingresan al hogar desde el exterior.
  • Este líquido no atrae energía positiva por sí mismo, sino que actúa como un escudo, absorbiendo cargas densas vinculadas a la envidia, los conflictos o el malestar externo.
  • Por ese motivo, se recomienda usarlo de manera puntual y consciente, evitando dejarlo olvidado durante largos períodos.

Utilizado correctamente, puede ayudar a restablecer un clima energético más equilibrado dentro de la vivienda.

Dónde colocarlo y cada cuánto cambiar el vinagre

  • El lugar recomendado para ubicar el vaso de vinagre es cerca de la puerta de entrada, ya que este punto es considerado la principal vía de ingreso de energías al hogar.
  • Para eso, debemos colocarlo en un vaso de vidrio transparente, preferentemente sin dibujos, lleno hasta tres cuartos de su capacidad.
  • El vaso debe situarse de forma discreta, sin que esté a la vista directa (a veces tapado con un trapo).
  • Además, debe cambiarse cada 7 días, tirándolo por el desagüe y limpiando bien el recipiente antes de volver a usarlo.

Si el líquido se enturbia o cambia de color antes de ese plazo, se recomienda renovarlo de inmediato.

vaso de vinagre feng shui
La clave está en su correcta colocación, el recambio periódico y el uso consciente dentro de casa.

El vaso de vinagre es un recurso simbólico simple del Feng Shui que, bien ubicado, puede funcionar como barrera frente a energías negativas, alejando la envidia proveniente del exterior.

