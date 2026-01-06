6 de enero de 2026 - 16:14

Dónde hay que poner un vaso con agua y monedas para atraer riqueza en casa, según el Feng Shui

No es una superstición moderna: el Feng Shui sostiene que un vaso de agua con monedas, bien ubicado en casa, actúa como un imán energético para la riqueza.

Esta práctica funciona como un recordatorio constante de los objetivos económicos para atraer la riqueza.

Esta práctica funciona como un recordatorio constante de los objetivos económicos para atraer la riqueza.

Foto:

IA Gemini
Por Lucas Vasquez

Con un gesto simple, se puede atraer la riqueza. Amuletos, rituales o gestos simbólicos son los casos más cercanos sin saber que, para el Feng Shui, el verdadero poder no está solo en el objeto, sino en el lugar exacto donde se coloca. Un vaso con agua y monedas en casa logra atraer esa prosperidad negada.

Leé además

Esta planta, cuidada correctamente, marca una diferencia en la estabilidad del espacio.

Qué planta debemos ubicar en la puerta de casa para activar la prosperidad, según el Feng Shui

Por Lucas Vasquez
la psicologia destaca los tres colores que utilizan las personas con liderazgo natural

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas con liderazgo natural

Por Andrés Aguilera

Entre los rituales más simples y difundidos por esta práctica se encuentra el del vaso de agua con monedas, una práctica que combina dos elementos clave: el agua como canal de energía y el metal como símbolo de valor. Sin embargo, ubicarlo en el dormitorio cumple un rol central en este ritual.

vaso de agua con monedas feng shui
Esta práctica funciona como un recordatorio constante de los objetivos económicos para atraer la riqueza.

Esta práctica funciona como un recordatorio constante de los objetivos económicos para atraer la riqueza.

El ritual del vaso de agua con monedas: qué representa y por qué se hace

Dentro del Feng Shui, el agua simboliza el flujo de la energía vital (chi), mientras que las monedas representan la riqueza, la estabilidad material y las oportunidades económicas.

  • Al unir ambos elementos en un mismo recipiente, se crea un símbolo de abundancia en movimiento, es decir, dinero que circula y no se estanca.
  • El vaso de vidrio transparente es fundamental, ya que permite que la energía fluya sin obstáculos y refleja claridad en los asuntos financieros. Las monedas, preferentemente doradas o plateadas, refuerzan la presencia del elemento metal, asociado al orden, la estructura y la prosperidad sostenida.
  • Este ritual no busca resultados mágicos inmediatos, sino activar una intención consciente ligada al crecimiento económico.
  • Según el Feng Shui, los objetos con significado simbólico influyen en el subconsciente y en la energía del entorno, generando cambios progresivos en la actitud, las decisiones y las oportunidades.

En este caso, el agua debe estar limpia y renovarse con frecuencia, ya que el estancamiento simboliza bloqueos financieros. También se recomienda realizar el ritual con una intención clara, en un momento de calma, para potenciar su efecto.

vaso de agua con monedas feng shui

Por qué el dormitorio es el lugar indicado para activar la riqueza

Según el Feng Shui, el dormitorio es uno de los espacios más importantes del hogar porque allí el cuerpo y la mente se regeneran. Es el lugar donde se define la energía personal, la seguridad emocional y la relación con el merecimiento.

  • Colocar un vaso de agua con monedas en este ambiente busca trabajar la abundancia desde un plano más profundo, vinculado a la autoestima y al valor personal.
  • La riqueza, según esta filosofía china, no se limita al dinero, sino a la capacidad de recibir. Por eso, el vaso debe ubicarse en una mesa de luz o mueble cercano a la cama, preferentemente del lado izquierdo visto desde la entrada del dormitorio, zona asociada a la prosperidad personal.

Asimismo, no se recomienda ubicarlo frente a espejos, porque la energía podría dispersarse. El dormitorio, al ser un espacio íntimo, permite que la intención se refuerce durante el descanso, momento en el que el inconsciente está más receptivo.

vaso de agua con monedas feng shui

El vaso de agua con monedas no es solo un ritual decorativo: bien aplicado y ubicado en el dormitorio, puede convertirse en un poderoso símbolo de abundancia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El cerebro lo define como un despertar espontáneo, aunque algunos estudios indican un panorama diferente.

Despertarse de golpe en la noche: el cerebro detecta 6 rasgos característicos, según la psicología

Por Redacción
Este ritual representa la abundancia que crece y la riqueza se sostiene en el tiempo dentro del hogar.

Qué objeto no debe faltar en casa para activar la riqueza en 2026, según el Feng Shui

Por Lucas Vasquez
el mejor fertilizante casero para tus jazmines y gardenias lo tiras a diario despues del desayuno

El mejor fertilizante casero para tus jazmines y gardenias lo tirás a diario después del desayuno

Por Daniela Leiva
Conocer en detalle el aire de las ruedas que necesitan los autos impacta directamente en la seguridad.

Para autos y camionetas: cuál es la presión del aire para los neumáticos al salir a la ruta en vacaciones

Por Lucas Vasquez