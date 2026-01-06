Dónde hay que poner un vaso con agua y monedas para atraer riqueza en casa, según el Feng Shui

Con un gesto simple, se puede atraer la riqueza. Amuletos, rituales o gestos simbólicos son los casos más cercanos sin saber que, para el Feng Shui, el verdadero poder no está solo en el objeto, sino en el lugarexacto donde se coloca. Un vaso con agua y monedas en casa logra atraer esa prosperidad negada.
Entre los rituales más simples y difundidos por esta práctica se encuentra el del vaso de agua con monedas, una práctica que combina dos elementos clave: el agua como canal de energía y el metal como símbolo de valor. Sin embargo, ubicarlo en el dormitorio cumple un rol central en este ritual.
El ritual del vaso de agua con monedas: qué representa y por qué se hace
Dentro del Feng Shui, el agua simboliza el flujo de la energía vital (chi), mientras que las monedas representan la riqueza, la estabilidad material y las oportunidades económicas.
Al unir ambos elementos en un mismo recipiente, se crea un símbolo de abundancia en movimiento, es decir, dinero que circula y no se estanca.
El vaso de vidrio transparente es fundamental, ya que permite que la energía fluya sin obstáculos y refleja claridad en los asuntos financieros. Las monedas, preferentemente doradas o plateadas, refuerzan la presencia del elemento metal, asociado al orden, la estructura y la prosperidad sostenida.
Este ritual no busca resultados mágicos inmediatos, sino activar una intención consciente ligada al crecimiento económico.
Según el Feng Shui, los objetos con significado simbólico influyen en el subconsciente y en la energía del entorno, generando cambios progresivos en la actitud, las decisiones y las oportunidades.
En este caso, el agua debe estar limpia y renovarse con frecuencia, ya que el estancamiento simboliza bloqueos financieros. También se recomienda realizar el ritual con una intención clara, en un momento de calma, para potenciar su efecto.
Por qué el dormitorio es el lugar indicado para activar la riqueza
Según el Feng Shui, el dormitorio es uno de los espacios más importantes del hogar porque allí el cuerpo y la mente se regeneran. Es el lugar donde se define la energía personal, la seguridad emocional y la relación con el merecimiento.
Colocar un vaso de agua con monedas en este ambiente busca trabajar la abundancia desde un plano más profundo, vinculado a la autoestima y al valor personal.
La riqueza, según esta filosofía china, no se limita al dinero, sino a la capacidad de recibir. Por eso, el vaso debe ubicarse en una mesa de luz o mueble cercano a la cama, preferentemente del lado izquierdo visto desde la entrada del dormitorio, zona asociada a la prosperidad personal.
Asimismo, no se recomienda ubicarlo frente a espejos, porque la energía podría dispersarse. El dormitorio, al ser un espacio íntimo, permite que la intención se refuerce durante el descanso, momento en el que el inconsciente está más receptivo.
El vaso de agua con monedas no es solo un ritual decorativo: bien aplicado y ubicado en el dormitorio, puede convertirse en un poderoso símbolo de abundancia.