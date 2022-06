Diego Maradona Jr. vino al país y se emocionó porque no esta vez, no verá a su padre

Diego Maradona Jr. aterrizó en la Argentina y se mostró con los ojos llenos de lágrimas y es que es la primera vez que viene al país y que no se encontrará con su papá, Diego Armando Maradona. Cuando se supo del fallecimiento del astro del fútbol, su primogénito tenía coronavirus y no pudo viajar.

La visita a la Argentina se postergó bastante y por fin le llegó el momento a Maradona de venir con su familia para recorrer juntos la tierra del Diez. Junto a su mujer Nunzia Peninno y sus hijos Diego Matías e India, Junior viajó más de 19 horas en avión.

Su arribo al aeropuerto no fue pasado por alto por los medios y las cámaras de “LAM” pudieron acercarse y hablar con él. “Estoy feliz, vinimos toda la familia, vamos a estar unos 20 días”.

Diego Maradona y su hijo Diego Jr, en una imagen de 2016. (Foto: AP/Archivo)

Respecto a lo que hará en el país, confió: “Saludar a mi viejo, porque no lo pude saludar cuando falleció, quiero que mi hija India conozca Argentina y reunirme para resolver algunas cosas”.

inmediatamente el periodista le consultó: “¿Cuestiones judiciales? ¿Juntarte con tus hermanas?” y sin problemas, el entrenador de fútbol comentó: “Hay que hacer un montón de cosas, así que decirte una u otra te miento. No es solo por el lado que dijiste vos, tengo el trámite de mi pasaporte argentino, tengo muchas cosas que hacer acá”.

Diego Maradona con Jana y Diego Jr, en pijama, en su cumpleaños

Diego Maradona Junior regresó a la Argentina y habló de sus hermanos

En Ezeiza, el ciclo conducido por Ángel de Brito no perdió la oportunidad de hablar con el recién llegado de Italia Diego Maradona Junior.

El notero le habló al joven de la muerte de Diego Armando y cuando pronunció el nombre de Matías Morla, el joven fue terminante: “Se dijeron un montón de mentiras Hay que dejar que la justicia haga su curso. Estamos acá y terminamos mañana de decirte las cosas que no me gustaron”.

“Mentiras generales, no de parte de nadie. Me molesta cuando inventan, cuando hay algo verdadero yo no hablo, pero cuando inventan las cosas me molesta. No voy a aclarar porque no tengo ninguna razón para hacerlo. Pero algunas cosas me molestaron”, reveló.

“¿Estás hablando de tu propia familia? ¿De tus hermanas?”, preguntó el periodista y respondió: “No, absolutamente. Bien con todos. Yo no tengo ningún problema con nadie. Está Diego Fernando también, que a veces se lo olvida. Mi relación es buena con todos”.