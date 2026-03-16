Después de siglos bajo el mar, arqueólogos rescatan bloques de 80 toneladas de una de las Siete Maravillas del mundo antiguo

Durante siglos, el Faro de Alejandría fue una de las obras más asombrosas que levantó la humanidad. Ahora, una nueva campaña de arqueología volvió a ponerlo en el centro de la escena: un equipo de especialistas recuperó del fondo marino 22 enormes bloques de piedra que formaban parte de su estructura.

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Entre ellos dinteles, montantes de su puerta monumental, el umbral y grandes losas de base. Algunas de esas piezas pesan entre 70 y 80 toneladas .

La operación está a cargo del CNRS de Francia , a través del Centro de Estudios Alejandrinos, bajo autoridad del Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto.

Según el comunicado oficial, además de las piezas principales del acceso monumental del faro, los arqueólogos rescataron partes de un monumento hasta ahora desconocido: un pilono con puerta de estilo egipcio y técnica griega , un hallazgo que vuelve todavía más valioso el trabajo.

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El rescate forma parte del programa PHAROS , que busca estudiar y escanear los bloques para sumarlos a más de un centenar de piezas que ya habían sido digitalizadas bajo el agua durante la última década.

En otras palabras, no se trata solo de sacar piedras del mar: cada fragmento funciona como una pieza de rompecabezas para entender cómo era realmente la maravilla perdida.

Por qué el Faro de Alejandría terminó bajo el agua

El faro fue terminado alrededor del 280 a. C., en tiempos de los primeros Ptolomeos, y se convirtió en una referencia absoluta de la ingeniería antigua. Las fuentes históricas coinciden en que superaba los 100 metros de altura y que fue una guía clave para la navegación en el puerto de Alejandría. Durante siglos, además, fue una de las construcciones humanas más altas del mundo.

Pero su final no fue repentino. El edificio resistió durante mucho tiempo, hasta que una serie de terremotos lo dañó gravemente. Britannica señala que al menos parte de los bloques hallados cayó al mar cuando el faro fue destruido por un terremoto en el siglo XIV, y también indica que para 1477 el sultán mameluco Qaitbay ya había podido levantar una fortaleza con sus ruinas en el mismo sitio.

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La meta no es reconstruirlo piedra por piedra

Aunque el hallazgo despierta fantasías de una resurrección completa del monumento, el objetivo actual es más científico que turístico. Los bloques serán analizados con fotogrametría y otras técnicas digitales, y luego ingenieros de la Fundación Dassault Systèmes trabajarán con esos datos para crear un “gemelo digital” del Faro de Alejandría.

Ese modelo virtual permitirá probar hipótesis sobre su diseño, su construcción y también las causas de su derrumbe.