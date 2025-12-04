4 de diciembre de 2025 - 11:27

Desenchufá estos ya: 5 electrodomésticos que gastan mucha energía

Estos electrodomésticos consumen energía aunque estén apagados. Desenchufarlos puede reducir tu factura y evitar riesgos eléctricos.

Por Andrés Aguilera

En plena ola de calor y con tarifas eléctricas cada vez más altas en Argentina, existen electrodomésticos que consumen energía incluso cuando no los estás usando. Algunos equipos pueden representar hasta el 15% del gasto mensual solo por permanecer enchufados.

Te contamos cuáles son los cinco aparatos que conviene desconectar ya mismo para evitar consumos ocultos y proteger tu instalación eléctrica.

1. El televisor: uno de los mayores “vampiros” eléctricos

Aunque esté apagado, el televisor mantiene activa su fuente interna y los sensores del control remoto.

Según el INTI, un TV moderno puede consumir entre 3 y 12 watts por hora en modo stand-by.

Peor aún: durante tormentas eléctricas es el primero en quemarse por picos de tensión, por lo que desenchufarlo es clave para ahorrar y protegerlo.

2. El microondas: alto consumo, incluso sin usarlo

image

El reloj digital y el panel táctil del microondas generan un consumo continuo que puede sumar 40 a 60 kWh por año, equivalente a mantener un ventilador pequeño encendido durante más de un mes.

Los técnicos recomiendan desenchufarlo si no lo usás a diario, o conectarlo a un interruptor inteligente.

3. El cargador del celular: sí, gasta aún sin el teléfono

Un cargador conectado a la toma de corriente sin usar puede consumir entre 0,1 y 0,5 watts por hora.

Puede parecer poco, pero si tenés varios cargadores enchufados en la casa, el gasto se acumula.

Además, dejarlos conectados puede aumentar el riesgo de sobrecalentamiento, especialmente en enchufes viejos o cargadores genéricos.

4. La impresora: un vampiro eléctrico silencioso

image

Muchas impresoras, en especial las multifunción, permanecen en modo stand-by consumiendo entre 3 y 8 watts por hora para mantener activos sensores internos y funciones de red.

Además, cuando están conectadas a la red eléctrica enfrentan riesgo de picos de tensión durante tormentas, lo que puede dañar la fuente o los cabezales.

Apagarla y desenchufarla cuando no se usa es seguro, no afecta su vida útil y reduce el consumo innecesario.

5. El termotanque eléctrico: el gran enemigo oculto

Es el electrodoméstico que más energía puede consumir sin que nadie lo note.

Su resistencia se enciende varias veces al día para mantener el agua caliente, gastando entre 2.000 y 3.000 watts por hora.

En verano, cuando el agua ya está templada, dejarlo encendido todo el día puede disparar la factura. Apagarlo cuando no se usa puede reducir hasta un 30% del consumo mensual.

