Adiós freidora de aire: este es el nuevo electrodoméstico de cocina de 2025, con 8 modos de cocción

En 2025, un nuevo electrodoméstico empieza a ganar terreno en la cocina argentina : una olla eléctrica multifunción capaz de reemplazar varios aparatos y cocinar prácticamente cualquier plato. Con ocho modos de cocción , calentamiento rápido y control preciso de temperatura, se perfila como la gran rival de la tradicional freidora de aire, que hasta ahora reinaba en hogares por su practicidad.

La freidora de aire se convirtió en uno de los electrodomésticos más populares de los últimos años gracias a su capacidad para cocinar rápido, con poco aceite y sin ensuciar.

Pero en 2025, un nuevo formato empieza a destacarse: una sartén eléctrica multifuncional con funciones avanzadas que van desde saltear hasta cocinar al vapor.

Este nuevo aparato no llega a reemplazar inmediatamente a la airfryer, pero sí le disputa el protagonismo al ofrecer más versatilidad y mayor capacidad para familias numerosas.

Se trata de una olla eléctrica inteligente que combina en un solo equipo las funciones de:

olla eléctrica común,

sartén profunda,

vaporera,

parrilla,

horno pequeño,

freidora con poco aceite,

olla de cocción lenta,

y hasta función similar a olla a presión (según el modelo).

Su tecnología se basa en un sistema de calentamiento de inducción, que distribuye el calor de forma uniforme y más rápida que resistencias tradicionales. La tapa cerámica —en modelos que la incluyen— ayuda a mantener temperatura estable y cocinar de forma más pareja.

Esto permite preparar carne, pollo, panes, salsas, arroces, sopas, frituras leves y guisos en un único electrodoméstico.

¿Realmente reemplaza a la freidora de aire?

Depende del uso. La olla eléctrica multifunción es ideal para quienes buscan:

Más capacidad para cocinar para varias personas.

Mayor variedad de funciones (no solo freír sin aceite).

Calentar líquidos, hacer sopas y salsas.

Cocinar lento, cocinar rápido o dorar.

Por eso, puede reemplazar al horno, a la olla tradicional, a la sartén y a la olla a presión, permitiendo liberar espacio en la cocina.

Sin embargo, si lo que más te gusta es la textura crocante de la freidora de aire, esta nueva tecnología puede no igualar ese resultado. En algunos casos se necesita usar un poco de aceite para lograr el dorado perfecto, algo que en la airfryer no siempre es necesario.

Ventajas principales de esta nueva tecnología

Cocina más variada con un solo equipo

Mayor capacidad que la freidora de aire común

Calentamiento rápido por inducción

Ideal para recetas con líquidos

Reduce el uso de varios electrodomésticos

Ahorra energía si reemplaza horno + olla + sartén

Además, al concentrar tantas funciones en un solo aparato, ayuda a optimizar el espacio y reducir el consumo conjunto de varios electrodomésticos.

¿Conviene invertir en este nuevo electrodoméstico?

Si buscás versatilidad, más funciones y mayor capacidad, esta nueva olla eléctrica multifunción tiene potencial para convertirse en el electrodoméstico estrella de 2025.

Si tu prioridad es lograr frituras sin aceite con resultado crujiente, probablemente la freidora de aire siga siendo tu mejor aliada.

Para muchos hogares, lo ideal podría ser un uso complementario: