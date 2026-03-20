¿Decir "hubieron problemas" es un error? La RAE explicó cuál es la forma correcta de usar el verbo haber

En la calle, en la radio, en grupos de WhatsApp e incluso en textos, “hubieron problemas” aparece con bastante frecuencia. A simple oído, la frase no suena extraña para muchos hablantes, sobre todo en América Latina . Sin embargo, cuando entra en juego la norma del español, esa construcción vuelve a encender una duda sobre uno de los verbos más particulares.

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En este punto, la Real Academia Española no deja demasiado margen. En su sección oficial de dudas lingüísticas, ante consultas del tipo “Hubieron muchas personas en la fiesta” , explica que lo adecuado es usar “hubo” , no “hubieron” .

La razón es que, en esos casos, el verbo haber se usa para expresar existencia o presencia, y con ese valor funciona como impersonal , por lo que debe ir en tercera persona del singular .

La misma idea aparece tanto en el Libro de estilo de la lengua española como en los textos de consulta de la Academia: “Había diez personas” y “Hubo problemas” son las formas recomendadas. Aunque la variante con plural está muy extendida en algunas zonas, especialmente en el español americano, la RAE sigue prefiriendo la concordancia en singular cuando haber tiene sentido existencial.

La clave está en un detalle gramatical que suele pasar desapercibido. Cuando uno dice “hubo problemas” , la palabra “problemas” no funciona como sujeto.

Para la RAE, en estas construcciones impersonales el verbo carece de sujeto, y el grupo nominal que lo acompaña cumple función de complemento directo. Por eso no corresponde hacer concordar el verbo en plural, aunque el sustantivo final esté en plural. La propia Academia lo resume con una explicación muy gráfica: “las hubo”.

¿Decir detrás mío es incorrecto La RAE aclaró una de las dudas más repetidas del español (1)

Dicho de una manera más simple, en frases como “hubo problemas”, “había muchas personas” o “ha habido quejas”, el verbo no se comporta como en “los chicos llegaron” o “los autos frenaron”, donde sí hay un sujeto claro que obliga a concordar.

Con haber existencial, eso no pasa. Por eso la norma culta sostiene que lo correcto es mantenerlo en singular: hay, había, hubo, habrá, ha habido.

Cuándo “hubieron” sí puede usarse correctamente

Ahora bien, eso no significa que la palabra “hubieron” esté prohibida en todos los casos. La RAE aclara que esa forma sí existe y sí puede ser correcta, pero en otros usos del verbo haber.

Por ejemplo, aparece en tiempos compuestos hoy bastante raros, como “cuando todos hubieron terminado”, o en la perífrasis “haber de + infinitivo”, como en “hubieron de recorrer muchos lugares”. Son construcciones válidas, aunque poco frecuentes en el habla actual.

Ese matiz es importante porque evita una simplificación engañosa. El problema no es la forma “hubieron” en sí, sino su uso en expresiones existenciales como “hubieron problemas” o “hubieron muchas personas”, donde la Academia la considera incorrecta.

En cambio, en estructuras verbales específicas, su empleo está documentado y aceptado, aunque hoy suene literario o bastante distante del español cotidiano.

Por eso la duda sigue reapareciendo tanto. En la práctica, mucha gente escucha “hubieron problemas” y lo interpreta como una concordancia lógica con el plural de “problemas”. Pero la gramática académica no lo analiza así. Para la RAE, lo recomendable sigue siendo decir “hubo problemas”, del mismo modo que corresponde decir “había muchas personas” y no “habían muchas personas”.