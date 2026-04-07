Decile adiós a las arañas en tu casa: 5 formas de deshacerte de ellas sin gastar de más

La presencia de arañas dentro de casa suele generar rechazo inmediato, aunque muchas veces se las asocie con la creación y la paciencia. En el día a día, su presencia constant e puede derivar en una plaga si no se actúa a tiempo . Durante los días de calor y humedad buscan refugio en espacios interiores, donde encuentran condiciones estables y alimento.

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El control efectivo no depende de una sola acción aislada , sino de un conjunto de medidas que interrumpen su ciclo de instalación. El objetivo consiste en eliminar refugios, bloquear accesos y reducir las condiciones que favorecen su permanencia.

Las arañas patonas (Pholcus phalangioides) son uno de los arácnidos más inofensivos para los humanos. | Foto: web

Las arañas patonas (Pholcus phalangioides) son uno de los arácnidos más inofensivos para los humanos. | Foto: web

Las arañas eligen rincones oscuros, tranquilos y con poco tránsito para construir sus redes. Si esas estructuras permanecen intactas, el espacio queda habilitado para su reproducción. Retirar telarañas de forma sistemática impide que consoliden su presencia.

No alcanza con limpiar lo visible. Se deben arreglar en techos, esquinas altas, detrás de muebles pesados y zonas poco utilizadas como altillos o sótanos. El uso de herramientas extensibles o aspiradoras facilita el acceso a estos puntos. Una frecuencia semanal desarma cualquier intento de asentamiento estable.

- Las arañas no surgen de forma espontánea dentro del hogar . Ingresan a través de pequeñas aberturas, marcos deteriorados o ventanas mal selladas. En contextos de humedad elevada, estos accesos se vuelven más activos debido al movimiento de otros insectos.

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- El tratamiento de marcos y umbrales con repelentes de base natural crea una barrera sensorial. Estos productos interfieren con la percepción de las arañas, que detectan esas superficies como zonas hostiles. Aplicar estas soluciones en puntos de ingreso reduce significativamente la probabilidad de entrada.

Aromas repelentes: interferencia directa en su comportamiento

- Las arañas perciben estímulos químicos a través de sus patas. Determinados aromas resultan incompatibles con su permanencia en un entorno.

- Mezclas de aceites esenciales de menta, eucalipto o lavanda diluidos en agua funcionan como repelentes eficaces. Aplicados en marcos, alféizares y rincones estratégicos, generan un entorno adverso. Complementar con plantas aromáticas en accesos exteriores refuerza el efecto de forma constante.

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Sellado estructural: eliminación de rutas de ingreso

- Grietas en paredes, huecos alrededor de cañerías o cables y roturas en mallas actúan como vías directas de acceso. Cada apertura representa una conexión entre el exterior y el interior.

- Sellar estos puntos con silicona o masilla interrumpe el tránsito de arañas y otros insectos. Esta intervención no solo mejora el control de plagas, sino también el aislamiento térmico del hogar. La estructura define el nivel de protección.

Luz y alimento: modificar el entorno que las atrae

- Las arañas se instalan donde hay presas disponibles. Moscas, polillas y otros insectos son atraídos por fuentes de luz intensa, especialmente en entradas y exteriores.

- El uso de iluminación cálida o de baja atracción reduce la concentración de insectos. Los sensores de movimiento evitan la exposición constante. En el interior, eliminar restos de comida y mantener superficies limpias corta la cadena alimentaria que sostiene la presencia de arañas.