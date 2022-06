Dani La Chepi compartió unas jugadas y divertidas fotos en bata desde el hospital en las que se vio de más

Dani La Chepi tuvo que volver a ser operada en las últimas horas, pero esta vez fue una intervención de las mamas. La influencer se tomó con humor la situación, fiel a su estilo, y previo a ingresar al quirófano hizo una jugada pero divertida sesión de fotos en la habitación del hotel.

La humorista ya estaba lista para la intervención, con el camisolín y la cofia puesta, y aprovechó para parodiar el contenido de alto voltaje de OnlyFans. Por lo que en algunas imágenes, se vio de más.

Dani La Chepi en la previa de su operación.

“¿Me preguntan cómo estoy? Dando batalla con humor siempre. Lo nuevo de #hospifans ¿Cuál eligen de la 1 a la 5? Yo siento que en todas estoy muy buena #arhe”, escribió divertida al pie de sus fotos para llevarles tranquilidad a sus fans.

Dani La Chepi en la previa de su operación.

Dani La Chepi en la previa de su operación.

Dani La Chepi en la previa de su operación.

Por qué operaron a Dani La Chepi

Dani La Chepi tuvo que operarse nuevamente porque los últimos estudios médicos no le salieron muy bien. En una mamografía apareció una anomalía que se considera sospechosa y tuvieron que hacerle una punción.

“No me pudieron punzar porque tengo la lola muy chica y porque estas microcalcificaciones están muy cerca del pezón”, explicó en diálogo con Paparazzi.

Y agregó: “Si entra la aguja para sacarme la muestra, me podían hacer un desastre. Me mandaron a un mastólogo y este especialista me manda, directamente, a quirófano”.

Dani La Chepi en la previa de su operación.

La influencer impresionó a sus seguidores con los detalles de la intervención: “Me van a abrir el pezón, me sacarán una muestra, todo no porque sino me deja sin lola, y lo mandan a analizar. Así que, después, a esperar... Y esto justo pasa en las últimas semanas de ensayo, como siempre”.

Por último, La Chepi lanzó una fuerte reflexión sobre este nuevo obstáculo que se puso en el camino. “Con todo lo que me pasó este año, incluida la muerte de mi papá, entendí que no hay más tiempo para postegar cosas”, cerró.