Damián Betular se adelantó y dio detalles de la nueva edición de “Masterchef”

Telefé se prepara para un gran regreso en este nuevo año, el cual promete ser sumamente exitoso. A pesar de tener al aire el reality de Gran Hermano, sigue apostando en la idea de cosechar éxitos.

De Santis, Betular y Martitegui junto a Del Moro: jurados y conductor del reality. (Instagram Donato De Santis)

En medio de todo esto, Damián Betular habló sobre los detalles de la nueva edición que se verá este año nuevamente en la pantalla de Telefé. Esta personalidad es uno de los históricos jurados del reality gastronómico que en su última edición recolectó famosos que se divierton sin parar.

El reconocido pastelero habló de la forma en que los famosos y no famosos se preparan y enfrentan semejante programa. “Yo sabía quién era Vicky Xipolitakis, sabía a quién tenía enfrente, con qué vida o qué experiencia si cocinaba o no cocinaba. El famoso la tiene más clara ante el jurado”, comentó en diálogo con Por si las moscas.

Damián Betular

Por otro lado, Damián hizo referencia a los nuevos participantes de la edición ya que no serán famosos sino personas elegidas a través de las redes social y un casting. “Estos (por los participantes) van a tener que cocinar sí o sí porque no tienen chamuyo. El amateur tiene más sed de ganar y de demostrar que cocina”, advirtió.

Quién será el conductor de MasterChef 2023

Este año habrá un importante cambio en el programa, esto se debe a que Santiago del Moro está conduciendo Gran Hermano. Este pequeño detalle llevó a que se contemplen los nombres de Iván de Pineda y Paula Chaves.

Paula Cháves.

Luego de varias semanas de analizar el caso, el periodista Agustín Rey fue el encargado de trascender la noticia que terminaría por confirmar la conducción de Masterchef 2023.

“Santiago del Moro no conducirá este año #MasterchefArgentina. Se guardará para la nueva edición de #GranHermano. En su lugar, la elegida por Telefe sería Paula Chaves”, comunicó en su cuenta de Twitter.

Paula Chaves

Para poder confimar estas palabras, Ángel de Brito buscó la confirmación de Paula Cháves, quien declaró: “La verdad es que todavía no recibí la propuesta formal. Sí había un proyecto en el canal dando vueltas y mi manager tuvo una reunión en diciembre. Pero no tengo el nombre del proyecto. Todavía no me convocaron, pero ojalá, me encantaría poder hacerlo y me siento super cómoda en el canal”.