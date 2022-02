Le hicieron una pregunta a Mery del Cerro sobre la China Suárez que la descolocó en Masterchef

El miércoles de beneficios trajo algunas sorpresas en Masterchef Celebrity. Lo jurados se inspiraron en zapatos para que los famosos cocinen y Mery del Cerro a la vez se inspiró en sus amigas para elaborar su plato.

La ex Casi Ángeles fue la más ambiciosa a la hora de cocinar, e hizo su mayor esfuerzo con una masa filo con solomillo de cerdo relleno de nueces pecan, pistachos y cerezas, y de postre una versión dulce con mango, peras y queso brie.

Y, si bien se llevó las felicitaciones de Damián Betular por su iniciativa y las ganas de innovar y aprender cosas nuevas en la cocina, el plato no salió como esperaba. Es que los tiempos le jugaron una mala pasada y no pudo completar la cocción por un tema de tiempos.

Germán Martitegui fue quien resaltó que la masa filo quedó cruda y eso fue lo que la llevó directo a la gala de eliminación del domingo.

“Sabía que era un riesgo enorme, pero no me quedo con las ganas de haberlo hecho”, insistió Mery. “Te digo que en televisión y en 60 minutos no lo hace ni alguien que hace 20 años prepara masa filo”, la consoló el chef.

La pregunta incómoda sobre la China Suárez a Mery del Cerro

En plena devolución, Santiago del Moro descolocó a la modelo con una inesperada pregunta. Luego de que Mery comentara que se inspiró en sus amigas, a quienes les gusta ese plato, el conductor no tardó en preguntar.

“Me imaginé en otoño, juntándome a comer con amigas. Tengo muchas amigas que son muy fanáticas de la masa filo”, dijo ella. Y Del Moro le preguntó con qué amigas y la participante respondió: “Belu, Luz, Celina...”.

“¿A la China Suárez la invitamos?”, lanzó picante. A lo que Mery airosa contestó: “A la China también la podemos invitar, obvio”. “¿Zaira va también?”, indagó Santiago. “Zaira también, obvio”.

Es que cuando fue el WandaGate, tanto Mery como Paula Chaves tomaron partido por Zaira, y se alejaron aún más de la China Suárez por haberse metido con Mauro Icardi.