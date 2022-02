Luisa Albinoni dejó de cocinar por una “crisis nerviosa” y Masterchef Celebrity sumó un nuevo eliminado

Luisa Albinoni no tuvo una buena noche durante la eliminación de Masterchef Celebrity y finalmente el jurado decidió que sea ella quien abandone las cocinas del programa. La actriz tuvo una “crisis nerviosa” mientras elaboraba su plato, y pese a la ayuda de sus compañeras no pudo cambiar el final.

En medio de la preparación, Albinoni casi abandona la competencia por decisión propia. “Yo no llego ni en pepe a hacer nada. Estoy muy mareada y ya no me da la cabeza para nada”, expresó con resignación mientras cocinaba un ceviche.

Luisa Albinoni fue eliminada de Masterchef Celebrity.

Todos los compañeros de Luisa comenzaron a alentarla, pero ella siguió cabizbaja en su estación. Fue en ese momento que Donato de Santis se acercó a la artista y le preguntó por su situación. Albinoni volvió a decir que ya no le daba la cabeza para continuar cocinando.

“Tomate un tiempito que te va a salir superbien”, le dijo el jurado a Luisa, para luego darle un abrazo contenedor.

Luisa Albinoni fue eliminada de Masterchef Celebrity

No solo la crisis complicó a la artista sino que no convenció al jurado con su preparación y fue de las peores de la noche junto con Ernestina Pais.

“Son dos platos casi empatados por los errores en temas de cocción, cortes de pescado, y una de ustedes hoy abandona estas cocinas”, dijo Damián Betular antes de comunicarle a Luisa que ella era la nueva eliminada del ciclo.

Donato de Santis le dedicó un poema a la artista. “Desde que pasó Luisa por esta cocina, nos alegró el día desde la noche a la matina. Hemos comido platos ricos de arroz, carne y caneloni, así que vamos a extrañar la comida de la Albinoni”, leyó el chef.

“Sos tenaz, alegre, una gran persona y una gran luz”, le dijo también Donato a Luisa. “Yo quiero agradecerte, porque una estrella del espectáculo, con tu profesionalismo y buena onda... es muy difícil despedirte. Has dejado una huella y un estilo de cocina”, manifestó Betular en su adiós a Albinoni.

Cuando le llegó su turno para hablar, Germán Martitegui casi se pone a llorar. “Si fuera por mí, haría que te quedes con nosotros para siempre”, indicó el jurado.